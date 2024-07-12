Fenerbahçe'den En Nesyri transferi için flaş karar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'dan son olarak Faslı golcü hakkında transferde flaş karar geldi. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertli ekip, Roma bu transferde devreye girmeden önce Sevilla ile anlaşmış ve golcü oyuncuya da koşullarını sunmuştu.
İki hafta önceki görüşmede yönetim, 4.5 milyon Euro maaşı deneyimli futbolcuya önermiş ve En-Nesyri de tüm şartları kabul etmişti.
MENAJERİNİN SUUDİ ARABİSTAN PLANI
Ancak 27 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan kulübünün yıllık maaş teklifini 14 milyon Euro'ya yükseltince kafası karıştı.
Roma'nın da devreye girmesi ile birlikte frene bastı.
Sabah'ın haberine göre bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe yönetimi de teklifine zam yapıp yıllık ücreti 6 milyon Euro'ya çıkardı.
İtalyan ekibinin önerisi geride kalırken oyuncu artık Al-Qadsiah ile Fenerbahçe arasında bir seçim yapacak.
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