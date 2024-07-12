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Fenerbahçe'den En Nesyri transferi için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'dan son olarak Faslı golcü hakkında transferde flaş karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'den En Nesyri transferi için flaş karar!

Fenerbahçe'de En-Nesyri transferi için çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe'den En Nesyri transferi için flaş karar!

Santrfor'da bir an önce mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, Faslı oyuncuya taliplerin artması, görüşmeleri de yavaşlattı.

Fenerbahçe'den En Nesyri transferi için flaş karar!

Bugün itibarıyla Al-Qadsiah, Fenerbahçe ve Roma yarışın içerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe'den En Nesyri transferi için flaş karar!

Sarı-lacivertli ekip, Roma bu transferde devreye girmeden önce Sevilla ile anlaşmış ve golcü oyuncuya da koşullarını sunmuştu.

Fenerbahçe'den En Nesyri transferi için flaş karar!

İki hafta önceki görüşmede yönetim, 4.5 milyon Euro maaşı deneyimli futbolcuya önermiş ve En-Nesyri de tüm şartları kabul etmişti.

Fenerbahçe'den En Nesyri transferi için flaş karar!

MENAJERİNİN SUUDİ ARABİSTAN PLANI

Ancak 27 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan kulübünün yıllık maaş teklifini 14 milyon Euro'ya yükseltince kafası karıştı.

Fenerbahçe'den En Nesyri transferi için flaş karar!

Roma'nın da devreye girmesi ile birlikte frene bastı.

Fenerbahçe'den En Nesyri transferi için flaş karar!

Sabah'ın haberine göre bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe yönetimi de teklifine zam yapıp yıllık ücreti 6 milyon Euro'ya çıkardı.

Fenerbahçe'den En Nesyri transferi için flaş karar!

İtalyan ekibinin önerisi geride kalırken oyuncu artık Al-Qadsiah ile Fenerbahçe arasında bir seçim yapacak.

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