Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezonki kadro planlamasında yer almayan Rade Krunic, satış listesine kondu. Yabancı sınırında azalma yaşamak isteyen sarı-lacivertlilere Boşnak futbolcudan sevindiren haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 11:41
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...

Sarı lacivertli idareciler yapılacak takviyelerle ilgili yoğun mesai içinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...

Kanarya'da takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...

Bu noktada Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı Boşnak orta saha Rade Krunic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...

Takvim'in haberine göre, takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki ön libero için bazı Serie A ekiplerinin oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...

İtalyan takımlarının, Krunic'in durumu hakkında menajerinden bilgi aldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...

Yıldız futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde Kanarya'ya teklif gelebileceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...

Krunic geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maçta sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...

Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asiste imza attı.

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