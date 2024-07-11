TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezonki kadro planlamasında yer almayan Rade Krunic, satış listesine kondu. Yabancı sınırında azalma yaşamak isteyen sarı-lacivertlilere Boşnak futbolcudan sevindiren haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bu noktada Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı Boşnak orta saha Rade Krunic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre, takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki ön libero için bazı Serie A ekiplerinin oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.
İtalyan takımlarının, Krunic'in durumu hakkında menajerinden bilgi aldığı ifade edildi.
Yıldız futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde Kanarya'ya teklif gelebileceği de gelen haberler arasında.
Krunic geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maçta sahaya çıktı.
Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asiste imza attı.
Geçen sezonki performansı nedeniyle eleştirilen Krunic'e güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.
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