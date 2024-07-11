Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri transferinde dişli rakip!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transferde yakından ilgilendiği Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Faslı yıldız için Kanarya'ya beklenmeyen bir rakip çıktı. İşte haberin detayları...
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Yaşanan bu gelişme sonrasında yıldız futbolcunun kafasının karıştığı ve Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçerek düşünmek için ek süre talep ettiği de iddialar arasında.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler'in En-Nesyri'ye maksimum 1 hafta ek süre verebileceği aktarıldı.
Öte yandan yine yanıt gelmemesi halinde ise listedeki diğer isimlerle görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
Jose Mourinho'nun Faslı forvetin transferini ısrara istiyor.
27 yaşındaki Faslı forvet geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirmişti.
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