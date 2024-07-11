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Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri transferinde dişli rakip!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transferde yakından ilgilendiği Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Faslı yıldız için Kanarya'ya beklenmeyen bir rakip çıktı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri transferinde dişli rakip!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe her konuda anlaştığı Youssef En-Nesyri için gün sayarken can sıkıcı bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri transferinde dişli rakip!

Çizme basınında çıkan haberlere göre Jose Mourinho'nun eski takımı Roma, Faslı golcü için devreye girdi.

Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri transferinde dişli rakip!

İtalyan ekibinin En-Nesyri'ye son derece cazip bir teklif yaptığı ve tarafların arasında sıcak temas yaşandığı vurgulandı.

Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri transferinde dişli rakip!

Yaşanan bu gelişme sonrasında yıldız futbolcunun kafasının karıştığı ve Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçerek düşünmek için ek süre talep ettiği de iddialar arasında.

Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri transferinde dişli rakip!

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler'in En-Nesyri'ye maksimum 1 hafta ek süre verebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri transferinde dişli rakip!

Öte yandan yine yanıt gelmemesi halinde ise listedeki diğer isimlerle görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

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