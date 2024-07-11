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Fenerbahçe'de Alexander Djiku: Jose Mourinho bir futbol efsanesi

Fenerbahç'nin yıldız savunmacısı Alexander Djiku dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kamp dönemini verimli geçirdiklerini belirten başarılı stoper, teknik direktör Jose Mourinho hakkında övgü dolu sözler söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 10:32
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Fenerbahçe'de Alexander Djiku: Jose Mourinho bir futbol efsanesi

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuştu.

İşte o açıklamalar...

"İyi bir kamp dönemi geçiyor. Seviyemizi ve ritmimizi yükseltiyoruz. Geçen sezon iyi bir kadromuz vardı ve bu sene de çoğu devam ediyor. Bu hazırlık döneminde hocamızı tanıyoruz. Onun istediklerini anlamaya çalışıyoruz. Gelecek bizim için umarım iyi geçecek."

"Jose Mourinho çok büyük bir teknik adam ve teknisyen. Kendisi bir futbol efsanesi. Onunla çalışmak bizi mutlu ediyor. Şampiyonluk yolunda, kupa kazanma yolunda bize çok yardımcı olacak. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Elbette bu çalışmalar bize maçlar başladığında katkı sağlayacak."

"Geçen sene bu takıma geldiğimde adaptasyonum hızlı bir şekilde olmuştu ve bu da beni mutlu etmişti. Geçen sezonki hedefimiz ligde şampiyonluğu elde etmek istiyorduk. İyi bir sezon geçirmemize rağmen, 99 puan toplamamıza rağmen rağmen maalesef şampiyon olamadık. Ama bu yıl kimsenin şüphesi olmasın şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Fransa'dan geldiğimde beni kimse tanımıyordu ama ben kendimi iyi tanıyordum. Geçen senede olduğu gibi bu sene de aynı performansımı göstermek istiyorum."

"Takım içinde ruhuyla oynayan çok fazla oyuncu var. Bir takımdaki en önemli şey birlik ve beraberliktir. Bunun bizde olduğunu düşünüyorum. Geçen sene olduğu gibi bu sene de aynı ruhu daha iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Hocamızın da bizlere vereceği tavsiyeler bize fazlasıyla katkı sağlayacak. Hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz."

"Herkesin ortak hedefi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Oynamamız gereken 3 maç var. İlk maç Lugano olacak. O maça kadar bana göre hazır olacağız. Bu oynayacağımız ilk maçla sezona galibiyetle başlamak istiyoruz."

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