Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe ile son sezonuna giren Edin Dzeko ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Boşnak yıldızın son talibiyse Hajduk Split olmuştu. Hırvat basını, Hajduk Split'in Edin Dzeko için yapacağı teklifi açıkladı. Tecrübeli forvet, teklifi kabul ederse Hırvat ekibinin en yüksek sözleşmeye sahip ismi olarak tarihe geçecek. İşte Hajduk Split'in Edin Dzeko'ya önereceği rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 11:41
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

İlk maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçında kozlarını paylaştığı Hırvat ekibine 1-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

Hajduk Split'e galibiyeti getiren golü 85. dakikada Bruno Durdov kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

Fenerbahçe, üçüncü ve son hazırlık maçını 13 Temmuz Cumartesi günü Fransız temsilcisi Strasbourg ile oynayacak ve maçın ardından İstanbul'a dönecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

Hazırlık maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Hajduk Split'te transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

Hırvat ekibinin bir numaralı hedefiyse sarı-lacivertlilerin Boşnak golcüsü Edin Dzeko...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

Hajduk Split, 38 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

Hırvat basını, Hajduk'un Dzeko için yapacağı teklifi açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

2 YILLIK SÖZLEŞME + 4 MİLYON EURO MAAŞ

Tportal.hr'de yer alan habere göre; Hajduk Split, Edin Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme ve 4 milyon Euro maaş teklif edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

Haberde Dzeko'nun teklifi kabul etmesi halinde Hajduk tarihinin en yüksek maaş alan futbolcusu olarak tarihe geçeceği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

Edin Dzeko geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak

Boşnak forvet, 25 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

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