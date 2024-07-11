FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe ile son sezonuna giren Edin Dzeko ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Boşnak yıldızın son talibiyse Hajduk Split olmuştu. Hırvat basını, Hajduk Split'in Edin Dzeko için yapacağı teklifi açıkladı. Tecrübeli forvet, teklifi kabul ederse Hırvat ekibinin en yüksek sözleşmeye sahip ismi olarak tarihe geçecek. İşte Hajduk Split'in Edin Dzeko'ya önereceği rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, üçüncü ve son hazırlık maçını 13 Temmuz Cumartesi günü Fransız temsilcisi Strasbourg ile oynayacak ve maçın ardından İstanbul'a dönecek.
Hazırlık maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Hajduk Split'te transfer çalışmaları devam ediyor.
Hırvat ekibinin bir numaralı hedefiyse sarı-lacivertlilerin Boşnak golcüsü Edin Dzeko...
Hajduk Split, 38 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.
Hırvat basını, Hajduk'un Dzeko için yapacağı teklifi açıkladı.
2 YILLIK SÖZLEŞME + 4 MİLYON EURO MAAŞ
Tportal.hr'de yer alan habere göre; Hajduk Split, Edin Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme ve 4 milyon Euro maaş teklif edecek.
Haberde Dzeko'nun teklifi kabul etmesi halinde Hajduk tarihinin en yüksek maaş alan futbolcusu olarak tarihe geçeceği vurgulandı.
Edin Dzeko geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıktı.
Boşnak forvet, 25 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
Dzeko'nun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
38 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.7 milyon Euro.
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