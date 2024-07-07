Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Kanarya ayrıca Sevilla forması giyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile de her konuda anlaşma sağladı.

Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi.