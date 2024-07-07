Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Adı Juventus forması giyen Weston McKennie ve Udinese forması giyen Lamar Samardzic ile anılan iki ezeli rakip, bonservisine 80 milyon Euro ödenen yıldız isme kanca attı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 17:22
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Geçtiğimiz sezon kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, tarihi bir sezonu geride bıraktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Sarı-kırmızılılar, topladığı 102 puanla sezonu zirvede tamamlarken, 24. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Sezonu sadece 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-lacivertliler ise topladığı 99 puanla ligi 2. sırada noktaladı ve şampiyonluk hasretine nokta koyamadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan iki ezeli rakip, transferde kolları sıvadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için mücadele edecek olan Galatasaray, büyük ses getiren bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Cimbom, Belçikalı santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Fenerbahçe ise şu ana kadar iki transferi resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

İki takviyesini de savunma hattına gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Kanarya ayrıca Sevilla forması giyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile de her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Juventus forması giyen Weston McKennie ve Udinese'den Lazar Samardzic ile ilgilenen iki takımla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

ARTHUR MELO SAVAŞI

Sport Italia muhabiri Alfredo Pedulla, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Juventus forması giyen Arthur Melo ile ilgilendiğini açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

BENFICA VE ROMA DA İSTİYOR

İtalyan gazeteci, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Benfica ve Roma'nın da Brezilyalı orta saha oyuncusuna talip olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fiorentina'da forma giyen Arthur Melo, İtalyan ekibiyle 48 maça çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Brezilyalı yıldız, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

2018 yılında 31 milyon Euro karşılığında Gremio'dan Barcelona'ya transfer olan Melo, 2020 yılında 80.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

27 yaşındaki oyuncu, 2022/2023 sezonunda kiralık olarak Liverpool formasını terletmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

Arthur Melo'nun Juventus ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti

1.72 boyundaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.

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