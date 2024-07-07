Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon Euro ödenmişti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Adı Juventus forması giyen Weston McKennie ve Udinese forması giyen Lamar Samardzic ile anılan iki ezeli rakip, bonservisine 80 milyon Euro ödenen yıldız isme kanca attı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan iki ezeli rakip, transferde kolları sıvadı.
Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için mücadele edecek olan Galatasaray, büyük ses getiren bir hamleye imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.
Cimbom, Belçikalı santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe ise şu ana kadar iki transferi resmiyete kavuşturdu.
İki takviyesini de savunma hattına gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı.
Kanarya ayrıca Sevilla forması giyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile de her konuda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi.
Juventus forması giyen Weston McKennie ve Udinese'den Lazar Samardzic ile ilgilenen iki takımla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
ARTHUR MELO SAVAŞI
Sport Italia muhabiri Alfredo Pedulla, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Juventus forması giyen Arthur Melo ile ilgilendiğini açıkladı.
BENFICA VE ROMA DA İSTİYOR
İtalyan gazeteci, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Benfica ve Roma'nın da Brezilyalı orta saha oyuncusuna talip olduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fiorentina'da forma giyen Arthur Melo, İtalyan ekibiyle 48 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
2018 yılında 31 milyon Euro karşılığında Gremio'dan Barcelona'ya transfer olan Melo, 2020 yılında 80.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tutmuştu.
27 yaşındaki oyuncu, 2022/2023 sezonunda kiralık olarak Liverpool formasını terletmişti.
Arthur Melo'nun Juventus ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.72 boyundaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
DİĞER