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Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezona Mourinho önderliğinde hazırlanacak olan Fenerbahçe, Petrolul Ploieşti ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 09:17
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Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayacak olan Fenerbahçe, Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİEŞTİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı 29 Haziran Cumartesi saat 10:30'da oynanacak. Müsabakanın Fenerbahçe Youtube hesabında yayınlanması bekleniyor.

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