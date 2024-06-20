FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho hamlesiyle büyük ses getirdi. Sezon öncesine transferlerini yetiştirmeyi planlayan sarı lacivertlilerde gözler Sebastian Szymanski'ye çevrildi. Portekizli hocanın takımda kalmasını istediği yıldız isme 3 talip birden çıktı. İngiliz basını transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sebastian Szymanski'nin talipleri artmaya devam ediyor.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için Tottenham'ın harekete geçebileceğini iddia etti.
"tbrfootball. com"un haberinde; "Mourinho, yeni takımındaki kilit yıldızlarından olan Szymanski'yi elinde tutmak için bir savaşla karşı karşıya...
Tottenham, Lazio ve Marsilya, bu yaz onunla imzalamak isteyen kulüpler" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Sebastian Szymanski 54 maçta forma giyerken 12 gol 15 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 19 milyon Euro olan Polonyalı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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