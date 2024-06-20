FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sebastian Szymanski'nin talipleri artmaya devam ediyor.

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için Tottenham'ın harekete geçebileceğini iddia etti.