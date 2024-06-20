Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var

FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho hamlesiyle büyük ses getirdi. Sezon öncesine transferlerini yetiştirmeyi planlayan sarı lacivertlilerde gözler Sebastian Szymanski'ye çevrildi. Portekizli hocanın takımda kalmasını istediği yıldız isme 3 talip birden çıktı. İngiliz basını transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 09:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var

Takımın başına geçmesinin ardından transferde çalışmalarını hızlandıran Portekizli teknik adam gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmaya başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var

Fenerbahçe'de gelecek yıldız isimler merak edilirken takımdan ayrılacak isimlerde olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sebastian Szymanski'nin talipleri artmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için Tottenham'ın harekete geçebileceğini iddia etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var

"tbrfootball. com"un haberinde; "Mourinho, yeni takımındaki kilit yıldızlarından olan Szymanski'yi elinde tutmak için bir savaşla karşı karşıya...

FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var

Tottenham, Lazio ve Marsilya, bu yaz onunla imzalamak isteyen kulüpler" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var

Fenerbahçe formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Sebastian Szymanski 54 maçta forma giyerken 12 gol 15 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABELERİ - Mourinho Szymanski'nin kalmasını istiyor! Ancak 3 talibi var

Piyasa değeri 19 milyon Euro olan Polonyalı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu
Oosterwolde'nin menajerine transfer yanıtı: Ancak o rakama...
DİĞER
“Güzeller güzeli Semra Hoca ne hale gelmiş” Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca’sı yıllar sonra ortaya çıktı!
HDP parti binasından PKK'ya bağış sandığı çıkmıştı! Kandil'e para toplayan eşbaşkanlar için soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası...
Zaniolo için ayrılık vakti! 20 milyon Euro...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Joao Felix reddetti
Oosterwolde'nin menajerine transfer yanıtı: Ancak o rakama...
Gezegenler fısıldıyor👂 20 Haziran günlük burç yorumları
BİM AKTÜEL KATALOG 21 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Deprem mi oldu son dakika 20 Haziran
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Haziran bugün kimin maçı var? 07:59
Batshuayi Galatasaray'da! Batshuayi Galatasaray'da! 00:00
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası... G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası... 00:00
G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! 00:00
G.Saray'da ayrılık krizi! G.Saray'da ayrılık krizi! 00:00
F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... 00:00
Daha Eski
Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı 00:00
Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam 00:00
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 00:00
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu 00:00
Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... 00:00
Divock Origi Beşiktaş'a önerildi! Divock Origi Beşiktaş'a önerildi! 00:00