Genel kurulda ilk raunt

Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor. Bugün Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. Yarın ise seçim yapılacak.

F.BAHÇE'Yİ KURTARMAYA GELİYORUM

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, "Ali bey lider değil, başkan... Ali bey sürekli kavga edecekler diyor. Ben kavgaya gelmiyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya geliyorum. 6 sene rahattı. 6 senede de şampiyonlukları var. Ali Koç'un yönetimi 3 ay sonra birbirine girecek! Jose Mourinho bir marka, siz ona müdahale edemezsiniz! Bunlar müdahale edecek. Geldiği 3 gün oldu oraya yemeye götürdüler, buraya forma götürdüler. Çatıya Atatürk olur mu ya? Değerler bu kadar düşürülür mü?" diye konuştu.

YILDIRIM'A KIRGINIM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta sonu yapılacak seçimli genel kurul öncesinde konuştu. Koç, "Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe kazansın. Aziz Yıldırım ile yarışırsanız daima gerginlik olur. Camia bütünleşmiş Fenerbahçe istiyor. Ben Aziz Yıldırım'a da kendime de kırgınım. Demek ki zamanında tanıyamamışım" dedi.