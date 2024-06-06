Ve yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye imza atıyor
Yeni sezona çok iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Kanarya, transferde flaş isimlerle görüşmelerde bulunuyordu. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, o yıldızın transferi için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair bomba etkisi yaratacak bir haber geldi. İşte ayrıntılar...
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Merih Demiral için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YERİNE MERİH DEMİRAL
Akşam'ın haberine göre sarı lacivertliler, Atletico Madrid'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'nün yerine Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
SEZON BAŞINDA GİTMİŞTİ
Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, geçtiğimiz sezonun başında 16.6 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye transfer olmuş ve 2026'nın yazına kadar sözleşme imzalamıştı.
ARABİSTAN'DAKİ PERFORMANSI
Merih Demiral, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli formasıyla 21 resmi maça çıktı.
Merih bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 1679 dakika sahada kalan 26 yaşındaki milli stoper oyuncusu, 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.
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