Haberler Fenerbahçe Ve yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye imza atıyor

Ve yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye imza atıyor

Yeni sezona çok iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Kanarya, transferde flaş isimlerle görüşmelerde bulunuyordu. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, o yıldızın transferi için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 17:54
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Ve yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye imza atıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ve yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye imza atıyor

Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda önemli yıldızlarla görüşmelerine devam ediyor.

Ve yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye imza atıyor

Yönetim yaz transfer döneminde iddialı isimleri kadroya katarak yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Ve yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye imza atıyor

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair bomba etkisi yaratacak bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

Ve yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye imza atıyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Merih Demiral için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ve yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye imza atıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Ve yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye imza atıyor

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YERİNE MERİH DEMİRAL

Akşam'ın haberine göre sarı lacivertliler, Atletico Madrid'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'nün yerine Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ve yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye imza atıyor

SEZON BAŞINDA GİTMİŞTİ

Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, geçtiğimiz sezonun başında 16.6 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye transfer olmuş ve 2026'nın yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

Ve yılın transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'ye imza atıyor

ARABİSTAN'DAKİ PERFORMANSI

Merih Demiral, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli formasıyla 21 resmi maça çıktı.

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