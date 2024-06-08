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Fenerbahçe'de o yıldızlar karar değiştirdi! Tek bilinmez Szymanski

Avrupa’dan talipleri olan Ferdi, Oosterwolde, İsmail, İrfan Can ve Osayi, ünlü hoca ile çalışmak için kalmayı seçti. Sözleşmesi biten Çağlar ‘Beni tekrar alın’ mesajı gönderirken tek soru işareti Szymanski’de yaşanıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de o yıldızlar karar değiştirdi! Tek bilinmez Szymanski

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kalması halinde bazı isimler takımdan ayrılma kararı aldığını yönetime iletmişti. Fakat, Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte işler değişti. Şimdi Fenerbahçe'de kartlar yeniden dağıtılıyor...

Fenerbahçe'de o yıldızlar karar değiştirdi! Tek bilinmez Szymanski

Sabah'ın haberine göre, taraftarların çok sevdiği ve ayrılması gündemde olan önemli yıldızlar, Portekizli hocanın gelişiyle birlikte gitme kararından vazgeçti.

İşte sarı-lacivertlilerde geleceği merak konusu olan oyuncuların son durumu:

Fenerbahçe'de o yıldızlar karar değiştirdi! Tek bilinmez Szymanski

FERDİ KADIOĞLU 1 YIL DAHA TAKIMDA KALACAK

Ferdi Kadıoğlu: Premier Lig hayali olan milli oyuncu, taraftarın sevgilisi durumunda. Yetenekli futbolcu, 2 hafta önce kesin olarak ayrılacaktı. Ancak Mourinho'nun gelişi, Ferdi'nin gidişini 1 sene erteleyebilir. Net olan ayrılma düşüncesinden uzaklaşan 24 yaşındaki sol bek, kurulacak takımı da görmek istiyor.

Fenerbahçe'de o yıldızlar karar değiştirdi! Tek bilinmez Szymanski

Çağlar Söyüncü: Kiralık sözleşmesi sona erdi. Ancak deneyimli stoper, Atletico Madrid'e dönmek istemiyor. Sarı-lacivertli yönetime, "Beni tekrar alın" mesajı gönderdi. Çağlar, Mourinho ile çalışmayı çok arzuluyor.

Fenerbahçe'de o yıldızlar karar değiştirdi! Tek bilinmez Szymanski

İSMAİL YÜKSEK YÖNETIME MESAJINI GÖNDERDI

Jayden Oosterwolde: Napoli ve Roma'nın ısrarla istediği Hollandalı için 13 milyon Euro'yu bulan teklifler geldi. Genç oyuncu da Çizme'ye sıcak bakıyordu ancak Jose ile fikri değişti. Jayden, Fenerbahçe ile devam edecek.

Fenerbahçe'de o yıldızlar karar değiştirdi! Tek bilinmez Szymanski

İsmail Yüksek: Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen bir diğer isim İsmail Yüksek'ti. Bayer Leverkusen'in de listesinde olan orta saha oyuncusu, Mourinho ile çalışacağı için heyecanlı. İsmail, kalacağını yönetime bildirdi.

Fenerbahçe'de o yıldızlar karar değiştirdi! Tek bilinmez Szymanski

SZYMANSKİ'NİN AKLINDA PREMİER LİG VAR

Sebastian Szymanski: Takımda tek soru işareti olan isim Szymanski... Başarılı oyuncu, Jose'nin gelişine şaşırmış ve çok mutlu olmuş olsa da gelen teklifleri değerlendirme aşamasında. Polonyalı yıldız, Premier Lig'den teklif alırsa Mourinho'ya rağmen ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'de o yıldızlar karar değiştirdi! Tek bilinmez Szymanski

İrfan Can Kahveci: Mourinho'nun gelmesiyle daha önce teklif aldığı Sevilla defterini kapattı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de kalacak.

Fenerbahçe'de o yıldızlar karar değiştirdi! Tek bilinmez Szymanski

Bright Osayi-Samuel: Takımdan ayrılma ihtimali olan bir diğer futbolcu Osayi-Samuel'di... Nijeryalı, fikrini henüz belirtmemiş ve kararsızdı. Ancak o da kalmaya sıcak bakmaya başladı.

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