Fenerbahçe'de o yıldızlar karar değiştirdi! Tek bilinmez Szymanski
Avrupa’dan talipleri olan Ferdi, Oosterwolde, İsmail, İrfan Can ve Osayi, ünlü hoca ile çalışmak için kalmayı seçti. Sözleşmesi biten Çağlar ‘Beni tekrar alın’ mesajı gönderirken tek soru işareti Szymanski’de yaşanıyor
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Çağlar Söyüncü: Kiralık sözleşmesi sona erdi. Ancak deneyimli stoper, Atletico Madrid'e dönmek istemiyor. Sarı-lacivertli yönetime, "Beni tekrar alın" mesajı gönderdi. Çağlar, Mourinho ile çalışmayı çok arzuluyor.
İSMAİL YÜKSEK YÖNETIME MESAJINI GÖNDERDI
Jayden Oosterwolde: Napoli ve Roma'nın ısrarla istediği Hollandalı için 13 milyon Euro'yu bulan teklifler geldi. Genç oyuncu da Çizme'ye sıcak bakıyordu ancak Jose ile fikri değişti. Jayden, Fenerbahçe ile devam edecek.
İsmail Yüksek: Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen bir diğer isim İsmail Yüksek'ti. Bayer Leverkusen'in de listesinde olan orta saha oyuncusu, Mourinho ile çalışacağı için heyecanlı. İsmail, kalacağını yönetime bildirdi.
SZYMANSKİ'NİN AKLINDA PREMİER LİG VAR
Sebastian Szymanski: Takımda tek soru işareti olan isim Szymanski... Başarılı oyuncu, Jose'nin gelişine şaşırmış ve çok mutlu olmuş olsa da gelen teklifleri değerlendirme aşamasında. Polonyalı yıldız, Premier Lig'den teklif alırsa Mourinho'ya rağmen ayrılmak istiyor.
İrfan Can Kahveci: Mourinho'nun gelmesiyle daha önce teklif aldığı Sevilla defterini kapattı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de kalacak.
Bright Osayi-Samuel: Takımdan ayrılma ihtimali olan bir diğer futbolcu Osayi-Samuel'di... Nijeryalı, fikrini henüz belirtmemiş ve kararsızdı. Ancak o da kalmaya sıcak bakmaya başladı.
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