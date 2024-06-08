FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Lukaku ayrılığını açıkladı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfere yönelik bir süredir gündemde olan Lukaku konusunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İngilizler, Belçikalı santrforun ayrılığını duyurdu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 09:33
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Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik direktör ve ekibinin direktifleri doğrultusunda transferlere başlayacak.
Sarı-lacivertli ekibin başına Mourinho'nun gelmesi ile birlikte flaş iddialar ortaya atılırken, bu iddialardan birisi de Romelu Lukaku'nun transferi içindi.
Tecrübeli çalıştırıcı bu konu hakkından "Lukaku'yu, Dybala'yı istediğime dair şeyler duyuyorum. Bu oyuncuları istemiyorum. Biz ne yaptığımızı ve işimizi biliyoruz." dedi.
Şimdi ise Belçikalı golcü için İngilizlerden flaş bir iddia ortaya atıldı.
"telegraph"ın haberine göre; Belçikalı oyuncuyu Milan, Napoli ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi ekipleri de istiyor.
Oyuncunun Conte faktöründen dolayı Napoli'ye yakın olabileceği vurgulandı.
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