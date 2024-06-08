FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Lukaku ayrılığını açıkladı!

Sarı-lacivertli ekibin başına Mourinho'nun gelmesi ile birlikte flaş iddialar ortaya atılırken, bu iddialardan birisi de Romelu Lukaku'nun transferi içindi.

Tecrübeli çalıştırıcı bu konu hakkından "Lukaku'yu, Dybala'yı istediğime dair şeyler duyuyorum. Bu oyuncuları istemiyorum. Biz ne yaptığımızı ve işimizi biliyoruz." dedi.