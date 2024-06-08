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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Lukaku ayrılığını açıkladı!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfere yönelik bir süredir gündemde olan Lukaku konusunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İngilizler, Belçikalı santrforun ayrılığını duyurdu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 09:33
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Lukaku'nun yeni takımını duyurdu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2. olmasının ardından takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Lukaku'nun yeni takımını duyurdu!

Sarı-lacivertli ekip tecrübeli teknik direktör için imza töreni düzenledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Lukaku'nun yeni takımını duyurdu!

30 bine yakında kişinin geldiği törende Mourinho, resmi mukaveleye imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Lukaku'nun yeni takımını duyurdu!

Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik direktör ve ekibinin direktifleri doğrultusunda transferlere başlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Lukaku'nun yeni takımını duyurdu!

Sarı-lacivertli ekibin başına Mourinho'nun gelmesi ile birlikte flaş iddialar ortaya atılırken, bu iddialardan birisi de Romelu Lukaku'nun transferi içindi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Lukaku'nun yeni takımını duyurdu!

Tecrübeli çalıştırıcı bu konu hakkından "Lukaku'yu, Dybala'yı istediğime dair şeyler duyuyorum. Bu oyuncuları istemiyorum. Biz ne yaptığımızı ve işimizi biliyoruz." dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Lukaku'nun yeni takımını duyurdu!

Şimdi ise Belçikalı golcü için İngilizlerden flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Lukaku'nun yeni takımını duyurdu!

"telegraph"ın haberine göre; Belçikalı oyuncuyu Milan, Napoli ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi ekipleri de istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Lukaku'nun yeni takımını duyurdu!

Oyuncunun Conte faktöründen dolayı Napoli'ye yakın olabileceği vurgulandı.

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