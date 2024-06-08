Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım...

Yıldırım, Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun." diyerek yanıt verdi.

Vefa Küçük, "Kürsüye kadar geldiğine göre bir 30 saniye söz hakkı tanıyalım Aziz Yıldırım'a." ifadelerini kullandı ve Yıldırım'a söz hakkı verdi.