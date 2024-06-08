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Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in Fenerbahçe'nin borçlarını açıkladığı sırada sahneye çıktı ve Bilecik'in konuşması yarıda kaldı. Daha sonra Yıldırım, stadyumu gayri demokratik bir seçim oldu diyerek terk etti. İşte o an yaşanan gerginlikler... FB SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 13:26
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Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım...

Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in Fenerbahçe'nin borçlarını açıkladığı sırada sahneye çıktı ve Bilecik'in konuşması yarıda kaldı.



Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün başkan vekili Erol Bilecik'in konuşması esnasında kürsüye geldi.

Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım...

Bir süre sonra kürsüde konuşmaya başlayan Yıldırım, kongreyi yöneten Vefa Küçük tarafından, "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" diyerek uyarıldı.

Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım...

Yıldırım, Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun." diyerek yanıt verdi.

Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım...

Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir süre kürsü önünde konuştu.

Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım...

Vefa Küçük, "Kürsüye kadar geldiğine göre bir 30 saniye söz hakkı tanıyalım Aziz Yıldırım'a." ifadelerini kullandı ve Yıldırım'a söz hakkı verdi.

Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım...

AZİZ YILDIRIM: "GAYRİ DEMOKRATİK BİR SEÇİM OLDU, BURADAN AYRILIYORUM"

Aziz Yıldırım, kürsüye çıkarak Kongre divan başkanlığı seçiminin demokratik olmadığını belirtip genel kuruldan ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım...

Yıldırım "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Şimdi buradan gidiyorum. Yarın oy kullanmaya geleceğim.

Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım...

Bizim arkadaşlardan kalmak isteyen olursa kalabilir." diye konuştu ve stadyumu terk etti. Bu arada alınan bilgiye göre Yıldırım'ın ekibi kongreyi takip etmeye devam edecek. Konuşma hakkından feragat eden Yıldırım'ın ekibinden bir isim konuşma yapacak.

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