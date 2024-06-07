Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak

Fenerbahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak

Yeni sezonda orta sahaya kaliteli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de görüşmeler devam ediyor. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı lacivertlilerin gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Kanarya'nın, Barcelona'nın eski yıldızı için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları 4 koldan devam ediyor. Sarı-Lacivertliler dünyaca ünlü yıldızlarla transfer görüşmelerine devam ederken bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen orta saha oyuncusu Franck Kessie ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak

Sarı-Lacivertliler'in 27 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da bu teklife çok sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak

2023-2024 sezonunda 31 maçta forma giyen Kessie, 10 gol atarken 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak

2023 yılında Al-Ahli'ye transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Kessie, 71 kez Fildişi Sahili Milli Takımı forması giyerken 10 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak

Yıldız oyuncu 8 numara dışında 6 numarada da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak

32 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Franck Kessie, 2019 yılında İtalyan ekibi Atalanta'dan Milan'a 32 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Özbek'ten flaş sözler! "Transferi bitirin"
Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Mourinho etkisi! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı...
1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Ünlü isimler kullanılarak güven sağladı
G.Saray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur
F.Bahçe'nin yeni stoperi ManU'dan! 10 milyon euro'ya...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor
F.Bahçe'nin yeni stoperi ManU'dan! 10 milyon euro'ya...
İstanbul namaz vakitleri (7 Haziran Cuma)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Martial Galatasaray yolunda! Martial Galatasaray yolunda! 00:28
Fener’e ‘Uçan Koreli' Mourinho aradı Fener’e ‘Uçan Koreli' Mourinho aradı 00:27
Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha 00:18
Tete’nin fiyatı el yaktı Tete’nin fiyatı el yaktı 00:17
Mauro Icardi Galatasaray'ı sildi! Mauro Icardi Galatasaray'ı sildi! 00:16
Arnautovic’in peşine düştü Arnautovic’in peşine düştü 00:14
Daha Eski
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden 00:09
Batshuayi'nin menajerinden flaş G.Saray hamlesi Batshuayi'nin menajerinden flaş G.Saray hamlesi 00:01
G.Saray'dan flaş Dubois kararı! G.Saray'dan flaş Dubois kararı! 00:01
F.Bahçe Beko final serisinde öne geçti! F.Bahçe Beko final serisinde öne geçti! 00:01
Beşiktaş'tan Hummels bombası! Beşiktaş'tan Hummels bombası! 00:01
Joao Felix F.Bahçe'ye! Transfer böyle bitecek Joao Felix F.Bahçe'ye! Transfer böyle bitecek 00:01