Fenerbahçe'ye süper orta saha! Transfere Mourinho da çok sıcak
Yeni sezonda orta sahaya kaliteli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de görüşmeler devam ediyor. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı lacivertlilerin gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Kanarya'nın, Barcelona'nın eski yıldızı için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da bu teklife çok sıcak baktığı belirtildi.
2023-2024 sezonunda 31 maçta forma giyen Kessie, 10 gol atarken 4 de asist yaptı.
2023 yılında Al-Ahli'ye transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Kessie, 71 kez Fildişi Sahili Milli Takımı forması giyerken 10 kez fileleri havalandırdı.
Yıldız oyuncu 8 numara dışında 6 numarada da görev yapabiliyor.
32 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Franck Kessie, 2019 yılında İtalyan ekibi Atalanta'dan Milan'a 32 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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