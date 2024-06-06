Haberler Fenerbahçe Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon için dünya yıldızlarının adı geçerken bunların başında Robert Lewandowski geliyordu. Polonyalı yıldız ise Fenerbahçe iddialarına önce Polonya Milli Takımı kampında cevap verdi. Yıldız santrforun son kararı ise belli oldu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 08:44
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Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında yaşanacak başkanlık seçimine çevrildi.

Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Sarı-lacivertlilerde mevcut yönetim ise transferde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Jose Mourinho'nun gelişinin ardından 3-4 nokta transfer yapmak isteyen yönetim bu dönemde gaza bastı.

Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

İspanyol "noticies" adlı haber sitesi; Jose Mourinho'nun Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'yi istediğini, Polonyalı oyuncuyla da görüştüğünü yazdı.

Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

LEWANDOWSKI: "FENERBAHÇE BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Tecrübeli yıldız, "Hiçbir şey bilmiyorum. Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi" yanıtını verdi.

Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Polonya ile EURO 2024'te mücadele edecek olan Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Haberin içeriğinde ise; "Lewandowski, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.

Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Çünkü Flick'in göreve gelmesinin ardından Polonyalı oyuncunun ayrılması neredeyse imkansız" ifadeleri kullanıldı.

Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

LEWANDOWSKI'NİN SEZON KARNESİ

35 yaşındaki golcü Barça formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asistlik katkı sağladı.

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