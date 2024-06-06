Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

LEWANDOWSKI: "FENERBAHÇE BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ" Tecrübeli yıldız, "Hiçbir şey bilmiyorum. Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi" yanıtını verdi.

Polonya ile EURO 2024'te mücadele edecek olan Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.