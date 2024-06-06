Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon için dünya yıldızlarının adı geçerken bunların başında Robert Lewandowski geliyordu. Polonyalı yıldız ise Fenerbahçe iddialarına önce Polonya Milli Takımı kampında cevap verdi. Yıldız santrforun son kararı ise belli oldu. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 08:44
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Sarı-lacivertlilerde mevcut yönetim ise transferde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
İspanyol "noticies" adlı haber sitesi; Jose Mourinho'nun Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'yi istediğini, Polonyalı oyuncuyla da görüştüğünü yazdı.
LEWANDOWSKI: "FENERBAHÇE BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"
Tecrübeli yıldız, "Hiçbir şey bilmiyorum. Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi" yanıtını verdi.
Polonya ile EURO 2024'te mücadele edecek olan Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Haberin içeriğinde ise; "Lewandowski, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.
Çünkü Flick'in göreve gelmesinin ardından Polonyalı oyuncunun ayrılması neredeyse imkansız" ifadeleri kullanıldı.
LEWANDOWSKI'NİN SEZON KARNESİ
35 yaşındaki golcü Barça formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asistlik katkı sağladı.
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