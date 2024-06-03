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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Mourinho altyapıdan çıkarmıştı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine başlayan yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertli kurmayların; Portekizli hocanın, Real Madrid'de altyapıdan çıkardığı o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Mourinho altyapıdan çıkarmıştı

Mourinho'nun gelişi sonrası transferde çok üst düzey isimleri gündemine alan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Mourinho altyapıdan çıkarmıştı

Takvim'in haberine göre, Sarı Lacivertliler'in Real Madrid'in kaptanı Nacho Fernandez ile ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Mourinho altyapıdan çıkarmıştı

Son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'a karşı ilk 11'de forma giyen 34 yaşındaki stoperin İspanyol deviyle sözleşmesi sona erdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Mourinho altyapıdan çıkarmıştı

MOURINHO DEVREYE GİRECEK

Sportif Direktörü Mario Branco'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nacho'nun menajeriyle temasa geçtiği belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Mourinho altyapıdan çıkarmıştı

Mourinho, 2012 yılında Real Madrid'i çalıştırırken Nacho'yu altyapıdan çıkaran isimdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Mourinho altyapıdan çıkarmıştı

Portekizli hocanın transferde bizzat devreye gireceği ve İspanyol futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerde bulunacağı da ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Mourinho altyapıdan çıkarmıştı

Bu sezon 45 resmi maçta görev yapan Nacho özellikle David Alaba'nın sakatlığı sonrasında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Mourinho altyapıdan çıkarmıştı

KARAR TURNUVA SONRASINDA

Savunmanın her bölgesinde oynayabilen Nacho Fernandez, İspanya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Mourinho altyapıdan çıkarmıştı

Yıldız futbolcunun kariyeriyle ilgili kesin kararını turnuva sonrasında vereceği gelen bilgiler arasında.

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