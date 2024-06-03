TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Mourinho altyapıdan çıkarmıştı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine başlayan yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertli kurmayların; Portekizli hocanın, Real Madrid'de altyapıdan çıkardığı o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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MOURINHO DEVREYE GİRECEK
Sportif Direktörü Mario Branco'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nacho'nun menajeriyle temasa geçtiği belirlendi.
Mourinho, 2012 yılında Real Madrid'i çalıştırırken Nacho'yu altyapıdan çıkaran isimdi.
Portekizli hocanın transferde bizzat devreye gireceği ve İspanyol futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerde bulunacağı da ifade edildi.
Bu sezon 45 resmi maçta görev yapan Nacho özellikle David Alaba'nın sakatlığı sonrasında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
KARAR TURNUVA SONRASINDA
Savunmanın her bölgesinde oynayabilen Nacho Fernandez, İspanya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alıyor.
Yıldız futbolcunun kariyeriyle ilgili kesin kararını turnuva sonrasında vereceği gelen bilgiler arasında.
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