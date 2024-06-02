Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme

Teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transferde de büyük oynuyor. Sarı-lacivertli ekip, Barcelona'nın 35 yaşındaki yıldız golcüsü Lewandowski için uğraş veriyor. Kanarya, tecrübeli golcü ile gövde gösterisi yapmayı planlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho hamlesinin ardından forvet hattı için de ciddi çalışma yürütüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, yıldız golcü Robert Lewandowski'nin transferi için Barcelona ile temas kurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme

Fenerbahçe kurmaylarının 35 yaşındaki Polonyalı golcünün transferi için yoğun uğraş verdiği ilk olarak transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme

Sarı Kanarya, zor gibi gözüken transfer için tüm imkanlarını seferber etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme

45 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

2022 yılından beri Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski'nin İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme

Kariyerinde birçok başarılar elde eden tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme

Lewandowski için şimdiye kadar 50.1 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme

Lewa, 2022 yılında Bayern Münih'ten Barcelona'ya 45 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme

Dortmund ve Lech Poznan gibi takımların da formasını giyen Lewandowski, Polonya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.

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