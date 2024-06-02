TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme
Teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transferde de büyük oynuyor. Sarı-lacivertli ekip, Barcelona'nın 35 yaşındaki yıldız golcüsü Lewandowski için uğraş veriyor. Kanarya, tecrübeli golcü ile gövde gösterisi yapmayı planlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Sarı Kanarya, zor gibi gözüken transfer için tüm imkanlarını seferber etmek istiyor.
45 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
2022 yılından beri Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski'nin İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Kariyerinde birçok başarılar elde eden tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
Lewandowski için şimdiye kadar 50.1 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.
Lewa, 2022 yılında Bayern Münih'ten Barcelona'ya 45 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Dortmund ve Lech Poznan gibi takımların da formasını giyen Lewandowski, Polonya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.
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