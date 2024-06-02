TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme

Sarı Kanarya, zor gibi gözüken transfer için tüm imkanlarını seferber etmek istiyor.

45 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU 2022 yılından beri Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski'nin İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.