Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...
Gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe, ilk olarak teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Portekizli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertliler, rotayı transfere çevirdi. Forvet hattı için Romelu Lukaku'yu düşünen yönetim, sağ gösterip soldan vurmayı planlıyor. İşte Kanarya'nın yeni gözdesi... | Fenerbahçe haberleri
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FENERBAHÇE, TAMMY ABRAHAM'I GETİRİYOR
Bu yaz transferde bombaları art arda patlatmaya hazırlanan sarı lacivertliler, şimdi de Portekizli çalıştırıcının Roma'dan öğrencisi olan Tammy Abraham'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun yıldız oyuncuyu özellikle istediği ve sarı lacivertlilerin bu transferde ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi.
Abraham'ın detaylı bir sağlık taramasından geçmesinin ardından sarı lacivertli formayı sırtına geçirmesi bekleniyor.
Roma ise Abraham'ın yerine Lille'de forma giyen Jonathan David'i kadrosuna katmayı hedefliyor.
İtalyan ekibi, 26 yaşındaki golcüyü sattıktan sonra gelen bütçeyle David transferini bitirecek.
20 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ
Akşam'da yer alan habere göre; Lukaku'dan sonra Jose Mourinho, Tammy Abraham'ı da istiyor.
Roma kulübü Abraham'ı 20 milyon euro bonservisin altında bırakmayacağını belirtti.
ROMA'DAKİ PERFORMANSI
Tammy Abraham, Roma formasıyla toplam 119 resmi maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 7760 dakika sahada kalan 26 yaşındaki İngiliz golcü, 37 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.
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