Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe, ilk olarak teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Portekizli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertliler, rotayı transfere çevirdi. Forvet hattı için Romelu Lukaku'yu düşünen yönetim, sağ gösterip soldan vurmayı planlıyor. İşte Kanarya'nın yeni gözdesi... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 18:24
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Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

Teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, şimdi de öğrencisi Tammy Abraham için harekete geçti.

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

Sarı lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının istediği yıldız golcü Tammy Abraham'ı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

Oyuncunun kulübü Roma, yıldız forvet için yolları ayırma kararı aldı. Fenerbahçe'nin transferdeki en büyük rakibi ise Aston Villa.

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

FENERBAHÇE, TAMMY ABRAHAM'I GETİRİYOR

Bu yaz transferde bombaları art arda patlatmaya hazırlanan sarı lacivertliler, şimdi de Portekizli çalıştırıcının Roma'dan öğrencisi olan Tammy Abraham'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun yıldız oyuncuyu özellikle istediği ve sarı lacivertlilerin bu transferde ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi.

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

Abraham'ın detaylı bir sağlık taramasından geçmesinin ardından sarı lacivertli formayı sırtına geçirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

Roma ise Abraham'ın yerine Lille'de forma giyen Jonathan David'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

İtalyan ekibi, 26 yaşındaki golcüyü sattıktan sonra gelen bütçeyle David transferini bitirecek.

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

20 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Akşam'da yer alan habere göre; Lukaku'dan sonra Jose Mourinho, Tammy Abraham'ı da istiyor.

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

Roma kulübü Abraham'ı 20 milyon euro bonservisin altında bırakmayacağını belirtti.

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

ROMA'DAKİ PERFORMANSI

Tammy Abraham, Roma formasıyla toplam 119 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine...

Bu karşılaşmalarda 7760 dakika sahada kalan 26 yaşındaki İngiliz golcü, 37 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.

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