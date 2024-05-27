FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren milli futbolcunun transferine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER))
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Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasının ardından gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurulun ardından transfer çalışmaları hız kazanacak.
Hareketli bir yaz transfer geçirmesi beklenen Kanarya'da gelecek oyuncuların yanı sıra çok sayıda futbolcuyla da yollar ayrılacak.
Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen futbolcuların başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Milli yıldız, bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Başta Arsenal olmak üzere Bayer Leverkusen, Napoli ve Aston Villa da 24 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.
Ferdi'nin Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olurken, ünlü gazeteci Fabrizio Romano, yıldız oyuncunun transferiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Caught Offside'a konuşan Romano, Arsenal ve Aston Villa'nın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini ve oyuncunun da kariyerini Premier Lig'de sürdürmeyi değerlendirdiğini belirtti.
Haberde Mikel Arteta'nın sol bek bölgesinde Oleksandr Zinchenko'ya sezonun ikinci yarısında az süre vermesi ve Jakub Kiwior ile Takehiro Tomiyasu'nun stoperde daha rahat oynamaları sebebiyle Arsenal'in sağ ve sol bek bölgelerine transfer yapacağı kaydedildi.
Fabrizio Romano, Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili, "Ferdi Kadıoğlu'nun çeşitli kulüplerle teması vardı. Aston Villa ve Arsenal de bunlara dahil ancak henüz somut bir şey yok."
"Premier Lig'e gelmesi bir olasılık ancak biraz daha beklememiz ve hangi kulübün bu transferi gerçekleştireceğini görmemiz gerekiyor." dedi.
Öte yandan haberde Unai Emery yönetiminde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Aston Villa'nın Ferdi Kadıoğlu için cazip bir takım olabileceği aktarıldı.
Arsenal'in ise büyük kupalar kazanma konusunda milli yıldıza daha gerçekçi bir şans sunabileceği ancak Zinchenko'nun yeniden form tutarak yerini geri kazanması ya da Kiwior ve Tomiyasu ile rekabete girmesi durumunda yeteri kadar süre alamayabileceği aktarıldı.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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