Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren milli futbolcunun transferine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER))

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:16
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Sarı-lacivertliler, rakibini 6-0 mağlup ederek sezonu galibiyle tamamladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Bu sonuçla puanını 99'a yükselten Kanarya, 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın ardından sezonu 2. sırada noktaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasının ardından gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Sarı-lacivertlilerde 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurulun ardından transfer çalışmaları hız kazanacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Hareketli bir yaz transfer geçirmesi beklenen Kanarya'da gelecek oyuncuların yanı sıra çok sayıda futbolcuyla da yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen futbolcuların başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Milli yıldız, bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Başta Arsenal olmak üzere Bayer Leverkusen, Napoli ve Aston Villa da 24 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Ferdi'nin Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olurken, ünlü gazeteci Fabrizio Romano, yıldız oyuncunun transferiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Caught Offside'a konuşan Romano, Arsenal ve Aston Villa'nın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini ve oyuncunun da kariyerini Premier Lig'de sürdürmeyi değerlendirdiğini belirtti.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Haberde Mikel Arteta'nın sol bek bölgesinde Oleksandr Zinchenko'ya sezonun ikinci yarısında az süre vermesi ve Jakub Kiwior ile Takehiro Tomiyasu'nun stoperde daha rahat oynamaları sebebiyle Arsenal'in sağ ve sol bek bölgelerine transfer yapacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Fabrizio Romano, Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili, "Ferdi Kadıoğlu'nun çeşitli kulüplerle teması vardı. Aston Villa ve Arsenal de bunlara dahil ancak henüz somut bir şey yok."

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

"Premier Lig'e gelmesi bir olasılık ancak biraz daha beklememiz ve hangi kulübün bu transferi gerçekleştireceğini görmemiz gerekiyor." dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Öte yandan haberde Unai Emery yönetiminde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Aston Villa'nın Ferdi Kadıoğlu için cazip bir takım olabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Arsenal'in ise büyük kupalar kazanma konusunda milli yıldıza daha gerçekçi bir şans sunabileceği ancak Zinchenko'nun yeniden form tutarak yerini geri kazanması ya da Kiwior ve Tomiyasu ile rekabete girmesi durumunda yeteri kadar süre alamayabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı

Yıldız futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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