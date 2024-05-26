Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Gerçek şampiyonun kim olduğunu herkes biliyor!

İsmail Kartal: Gerçek şampiyonun kim olduğunu herkes biliyor!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe oldukça kritik maçta İstanbulspor'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 17:51 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 17:55
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İsmail Kartal: Gerçek şampiyonun kim olduğunu herkes biliyor!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe şampiyonluk için hayati önem taşıyan maçta İstanbulspor'u konuk ediyor.

Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Rams Park'ta, İnönü'de, Trabzon'da nasıl futbol oynayıp kazandığımızı herkes biliyor. Gerçek şampiyonun kim olduğunu herkes biliyor.

Kendi taraftarımızın önünde şampiyon takım olarak, iyi futbol oynayarak, rakibimizin maçını bekleyip sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Şampiyon takım olarak oynayıp kazanmak istiyoruz. Şampiyon olarak bu akşam burada sezonu kapatabiliriz diye düşünüyorum.

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