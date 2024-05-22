Haberler Fenerbahçe İsmail Yüksek müjdesi

İsmail Yüksek müjdesi

Geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatan İsmail Yüksek, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Ayak bileği bağı kopan 25 yaşındaki orta saha, düz koşulara başladı. İsmail, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. En az 20 güne daha ihtiyaç duyan başarılı futbolcunun koşulara başlaması milli takım için de sevindirici bir haber oldu. İsmail'in EURO 2024 için durumu yakından takip edilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Yüksek müjdesi
Geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatan İsmail Yüksek, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Ayak bileği bağı kopan 25 yaşındaki orta saha, düz koşulara başladı. İsmail, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. En az 20 güne daha ihtiyaç duyan başarılı futbolcunun koşulara başlaması milli takım için de sevindirici bir haber oldu. İsmail'in EURO 2024 için durumu yakından takip edilecek.
Arsenal'den Ferdi kararı! Teklifi artıracaklar
F.Bahçe'den 6 numaraya sürpriz isim!
DİĞER
Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu bile solladı! Fiziksel gelişimi İspanya’da hayretlere düşürdü
Meclis'te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler
Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den 6 numaraya sürpriz isim!
Arsenal'den Ferdi kararı! Teklifi artıracaklar
Deprem mi oldu son dakika 22 Mayıs
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek! Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek! 00:11
PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında... PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında... 00:11
Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak... Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak... 00:11
Mourinho yerine öyle bir isim yazıldı ki... Mourinho yerine öyle bir isim yazıldı ki... 00:11
Dzeko'dan alkış alan hareket! Derbi sonrası... Dzeko'dan alkış alan hareket! Derbi sonrası... 00:11
Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı! Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı! 00:11
Daha Eski
F.Bahçe'de 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı F.Bahçe'de 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı 00:11
F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! 00:11
G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor 00:11
Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi.. Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi.. 00:11
Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... 00:11
Golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız Golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız 00:11