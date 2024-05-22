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İsmail Yüksek müjdesi
Geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatan İsmail Yüksek, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Ayak bileği bağı kopan 25 yaşındaki orta saha, düz koşulara başladı. İsmail, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. En az 20 güne daha ihtiyaç duyan başarılı futbolcunun koşulara başlaması milli takım için de sevindirici bir haber oldu. İsmail'in EURO 2024 için durumu yakından takip edilecek.
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