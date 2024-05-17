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Fener öne geçerse fişi çekiyor

Kanarya, bu sezon ligde öne geçtiği müsabakalarda mağlubiyet yaşamadı. Ligde şu ana dek 36 müsabakaya çıkan ve bunların 29'undan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu tüm müsabakalarda sahadan puan almayı başardı. Fenerbahçe, Samsunspor ve Sivasspor karşısında öne geçmesine rağmen 2 puan bırakırken, diğer öne geçtiği tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Fener öne geçerse fişi çekiyor
Kanarya, bu sezon ligde öne geçtiği müsabakalarda mağlubiyet yaşamadı. Ligde şu ana dek 36 müsabakaya çıkan ve bunların 29'undan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu tüm müsabakalarda sahadan puan almayı başardı. Fenerbahçe, Samsunspor ve Sivasspor karşısında öne geçmesine rağmen 2 puan bırakırken, diğer öne geçtiği tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.
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