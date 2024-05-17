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Özel motivasyon

Fenerbahçe'de tüm gözler pazar günkü Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Derbide Galatasaray'ı mağlup edip şampiyonluk şansını son haftaya taşımak isteyen sarı lacivertli yönetim ve teknik heyet futbolcuları kritik maça motive etmeye çalışıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ve yönetimin U19 takımı ile sahaya çıktıkları ve oyun ilk durduğu anda sahadan çekildikleri Süper Kupa maçını oyuncularına Galatasaray'ın sevinç görüntülerini izlettirdikleri öğrenildi. Kartal'ın, "Bu gençler için oynayın ve bu kez sevinen siz olun" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Özel motivasyon
Fenerbahçe'de tüm gözler pazar günkü Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Derbide Galatasaray'ı mağlup edip şampiyonluk şansını son haftaya taşımak isteyen sarı lacivertli yönetim ve teknik heyet futbolcuları kritik maça motive etmeye çalışıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ve yönetimin U19 takımı ile sahaya çıktıkları ve oyun ilk durduğu anda sahadan çekildikleri Süper Kupa maçını oyuncularına Galatasaray'ın sevinç görüntülerini izlettirdikleri öğrenildi. Kartal'ın, "Bu gençler için oynayın ve bu kez sevinen siz olun" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.
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