Derbinin dili

Ligde geride kalan 36 maçta kaydettiği 92 golle en golcü takım ünvanına sahip olan Fenerbahçe, kalesinde 31 gol gördü.

Galatasaray'ın dikkati çeken istatistiklerinden birisi yediği gol sayısı. 36 maçta rakip forvetlere 24 kez gol izni veren sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Galatasaray bu sezon sahasında oynadığı 18 lig maçını da kazanırken, Fenerbahçe ise deplasmanda yenilmeyen tek takım konumunda. Sarı Kanarya 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Fenerbahçe 36 lig maçının 33'ünde gol sevinci yaşadı. Bu sezon Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarılacivertli ekip, Galatasaray derbisini de golsüz eşitlikle tamamlamıştı.

Her iki takım da bu sezon gol atamadığı maçlardan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İki ekip de ligde yalnızca 1 mağlubiyet alırken, kaybettikleri karşılaşmalarda gol buldu.

Fenerbahçe bu sezon sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olurken, Galatasaray ise deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilmişti