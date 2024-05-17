DİĞER
Cimbom içerde Fener dışarda lider
Bu sezon ligde evinde oynadığı 18 lig maçından da galibiyetle ayrılan G.Saray, iç saha puan durumunda lider durumda. Sahasında 54 puan toplayan Aslan, bu maçlarda 51 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Fenerbahçe ise bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan ekip oldu. Sarı-lacivertliler 18 dış saha maçında 15 galibiyet, 3 beraberlik ile 48 puan aldı. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu periyotta 39 gol kaydederken, kalesinde 11 gol gördü.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.