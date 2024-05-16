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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 14:37
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayıp iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına yapacağı idmanla devam edecek.

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