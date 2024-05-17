Son hafta planı

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, bu sezon ise ligde ezeli rakiplerine kaybetmedi. TFF Süper Kupa maçında ise sahadan çekildi ve hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Bu sezon ilk derbisine 15. haftada Dolmabahçe'de çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı- lacivertliler, ligin 18. haftasında ise Galatasaray'ı konuk ederken müsabaka 0-0 sona erdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin 34. haftasında bu kez Kadıköy'de kozlarını paylaştı ve sarı lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

EN SON ARAGONES BAŞARMIŞTI

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray ile pazar günü 19.00'da deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçtan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk şansını son haftaya taşımanın hesaplarını yaparken, bu sezonki derbi performansını da sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara karşı sahadan galibiyetle ayrılması halinde bu sezon oynadığı dört derbide 10 puan toplamış olacak. Sarı-lacivertli takım, bu rakama son olarak 2008- 2009 sezonunda teknik direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı.

İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 29 yılı kapsayan son 61 lig maçında, ilk golü atan takım 5 kez mağlup oldu.