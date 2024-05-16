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Fenerbahçe 15 yıl sonra ilk peşinde!

Süper Lig’de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:30
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Fenerbahçe 15 yıl sonra ilk peşinde!

Geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe bu sezon ise ezeli rakiplerine kaybetmedi. Bu sezon ilk derbisine 15. haftada Dolmabahçe'de çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kanarya, ligin 18. haftasında ise Galatasaray'ı konuk ederken müsabaka 0-0 sona erdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin 34. haftasında bu kez Kadıköy'de kozlarını paylaştı ve sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray ile 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçtan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk şansını son haftaya taşımanın hesaplarını yaparken, bu sezonki derbi performansını da sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara karşı sahadan galibiyetle ayrılması halinde bu sezon oynadığı 4 derbide 10 puan toplamış olacak. Sarı-lacivertliler, bu rakama son olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı. İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk dönemi olan 2014-2015 sezonunda derbilerde (3 galibiyet, 1 mağlubiyet) 9 puan almıştı.

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