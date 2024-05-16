TRANSFER HABERİ - Crespo Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? İspanyol ekibi kararını verdi!

Takvim'de yer alan habere göre, opsiyonu kullanmayı düşünen İspanyol ekibi, Crespo ile sözleşme şartlarında anlaşamazsa; Portekizli orta saha sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Maaş ve sözleşme görüşmeleri devam ediyor.