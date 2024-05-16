TRANSFER HABERİ - Crespo Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? İspanyol ekibi kararını verdi!
Fenerbahçe'nin devre arasında Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. İspanyol ekibi yıldız oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:28 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:31
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Crespo'nun yerine kadroya katılan Krunic performansıyla eleştirilere maruz kaldı.
Boşnak oyuncu son oynanan Kayserispor maçının geniş kadrosunda yer almamıştı.
La Liga'da 13 maça çıkan Crespo gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Fenerbahçe formasıyla toplam 80 maçta görev alan Portekizli yıldız oyuncu, 5 gol kaydetti.
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