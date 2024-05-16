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TRANSFER HABERİ - Crespo Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? İspanyol ekibi kararını verdi!

Fenerbahçe'nin devre arasında Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. İspanyol ekibi yıldız oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:28 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:31
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TRANSFER HABERİ - Crespo Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? İspanyol ekibi kararını verdi!

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncucu Miguel Crespo, devre arasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Crespo Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? İspanyol ekibi kararını verdi!

İspanyol ekibi, Crespo'nun talep ettiği maaşı yüksek buluyor.

TRANSFER HABERİ - Crespo Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? İspanyol ekibi kararını verdi!

Takvim'de yer alan habere göre, opsiyonu kullanmayı düşünen İspanyol ekibi, Crespo ile sözleşme şartlarında anlaşamazsa; Portekizli orta saha sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Maaş ve sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Crespo Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? İspanyol ekibi kararını verdi!

Crespo'nun yerine kadroya katılan Krunic performansıyla eleştirilere maruz kaldı.

TRANSFER HABERİ - Crespo Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? İspanyol ekibi kararını verdi!

Boşnak oyuncu son oynanan Kayserispor maçının geniş kadrosunda yer almamıştı.

TRANSFER HABERİ - Crespo Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? İspanyol ekibi kararını verdi!

La Liga'da 13 maça çıkan Crespo gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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