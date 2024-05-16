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Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezonda İsmail Kartal ile yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu getireceğini açıklarken, mevcut başkan Ali Koç da dünyaca ünlü teknik direktörü takımın başına geçirmek için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 12:46
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Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleşecek olan olağan seçimli genel kurul için heyecanlı bekleyiş başladı.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, 2018 yılında olduğu gibi başkanlık için mücadele edecek.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Yıldırım, "Ben geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var, hangi aday kazanırsa mutlaka Fenerbahçe'ye gel' dedim.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Bunları çok samimi konuştuğumuz için memnuniyetle karşıladı. Şu anda da arkadaşlarımla onun menajerleri arasında görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu etmek için büyük operasyon yapmamız lazım. Ne kadar transfer isterse o kadar oyuncu alacağız. Konyaspor maçını da canlı izlediğini bana ifade etti. Bundan memnuniyet duyduk. Kendisi çalışıyor bu konuda.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Burada benim kazanmam mühim değil. Diğer arkadaşlar kazanırsa da Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Kendisi çok önemli bir insan, önemli bir teknik direktör. İnşallah biz kazanırız, onu getiririm" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında da Portekizli çalıştırıcıyla ilgili konuşan Aziz Yıldırım, "Mourinho'yla 2 saat görüştük. O anlattı, biz anlattık. Sonrasında görüşmeleri menajeriyle ilerleteceğiz. Biz hiç para konuşmadık kendisiyle. Daha adamın geldiği yok, konuşuyoruz. İkna edersek, şartlarda anlaşırsak gelecek.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

9 Haziran'da seçim olacak. 9 Haziran'a kadar Mourinho bekler mi, beklemez mi bilmiyorum. Eğer rakibimiz de Mourinho'yla çalışmak istiyorlarsa, divan kurulu başkanımız Şekip Mosturoğlu'na rica edeceğim, menajeriyle görüşecek arkadaşımızla, kendilerinin bu işleri yürütecek adamları beraber gidip Mourinho'yla imzayı atsınlar. Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." dedi.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Yaptığı görüşme ile Sadettin Saran'ı adaylıktan vazgeçiren Koç, Yıldırım'ın Mourinho hamlesinin ardından çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

RAFA BENITEZ HAMLESİ

6 yıl önce 12 bin oy farkla yendiği Aziz Yıldırım'a koltuğu bırakmamak için güçlü bir teknik adam arayışına girerken Rafael Benitez ismi ön plana çıktı.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Sabah'ın haberine göre; son olarak Celta Vigo'yu çalıştıran ve 12 Mart'ta görevinden ayrılan 64 yaşındaki İspanyol teknik adamla ilk temas kuruldu.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Geçtiğimiz yıllarda da Benitez ismi gündeme gelmiş ancak mutlu sona ulaşılamamıştı.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Teknik direktörlük kariyerine 1986 yılında Real Madrid U18 takımıyla başlayan Benitez, sırasıyla Real Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle, DL Pro, Everton ve Celta Vigo'da çalıştı.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...

Kariyerinde 13 kupası olan 64 yaşındaki teknik adam, Liverpool'la Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2004-05) yaşadı. 2 kez lig şampiyonu yaptığı Valencia ile UEFA Kupası (2003- 04) kaldırdı. Chelsea ile Avrupa Ligi (2012-13) şampiyonu oldu.

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