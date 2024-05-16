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Fenerbahçe'den Merih Demiral'a sürpriz hediye!

Şimdilerde Suudi Arabistan ekibi Al - Ahli'nin formasını terleten Merih Demiral'ın, Fenerbahçe geçmişi hakkındaki sözleri gündem olmuştu. Son olarak sarı-lacivertlilerden milli yıldıza sürpriz hediye geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 01:39 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 01:45
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Fenerbahçe'den Merih Demiral'a sürpriz hediye!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin formasını terleten Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Fenerbahçe'den ayrılış sürecine dair flaş açıklamalarda bulunmuş ve 'Fenerbahçe içimde bir yara, hayallerim vardı' ifadelerine yer vermişti.

Bu sözler üzerine Fenerbahçe kulübünden sürpriz bir jest geldi. Sarı-lacivertliler, Merih Demiral'e çubuklu forma hediye etti.

Formanın yanı sıra bir de not yazan Fenerbahçe kulübü, notta şu ifadeleri kullandı: ''Sevgili Merih Demiral. TRT SPOR kanalına verdiğin röportajı takip ettik. Burada dile getirdiğin sözlerin üzerine sana ulaşmak, Fenerbahçe hikayeni anlattığın 'Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı' tanımından hareketle şunu paylaşmak istedik.

Bazen sona ermiş gibi görünen hikayeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur. Fenerbahçemizin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş, bu ruhu hissetmiş bir Türk genci olarak hedeflerin yolunda attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz. Sana gönderdiğimiz Çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun."

MERİH DEMİRAL TEŞEKKÜR ETTİ!

Bu hediyeyi ve notu sosyal medyasından paylaşan milli yıldız, sarı-lacivertlilere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı.

"Beni çok mutlu eden bu değerli hediyenizi hayatım boyunca saklayacağım çok teşekkür ederim. Her zaman kalbimin en özel yerinde. İyi ki Fenerbahçe."

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