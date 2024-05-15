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Jayden stopere geçiyor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, mecburi olarak yine stoperde görev yapacak. Bu sezon Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun yaşadığı sakatlıklar sonrasında zaman zaman stoperde oynayan Hollandalı oyuncu, RAMS Park'taki Galatasaray derbisinde de Çağlar Söyüncü'nün partneri olacak. Jayden Oosterwolde'ye bu maçta büyük iş düşecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Jayden stopere geçiyor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, mecburi olarak yine stoperde görev yapacak. Bu sezon Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun yaşadığı sakatlıklar sonrasında zaman zaman stoperde oynayan Hollandalı oyuncu, RAMS Park'taki Galatasaray derbisinde de Çağlar Söyüncü'nün partneri olacak. Jayden Oosterwolde'ye bu maçta büyük iş düşecek.

DJIKU YİNE 6 NUMARADA

Çünkü İsmail Yüksek'in yokluğunda 6 numaraya geçen Djiku'nun performansı Kayserispor maçında beğenildi. Bu nedenle teknik direktör İsmail Kartal, Ganalı oyuncuyu Galatasaray karşısında yine bu bölgede değerlendirecek. Serdar Aziz'in kadro dışı kalması, Bonucci'nin de performansının yetersiz olmasından dolayı, Jayden bu sezon 43'üncü maçında 22'nci kez stoper oynayacak.

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