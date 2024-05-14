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Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli isimleri arasına giren Fred'in son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Takıma büyük katkı veren ve birçok takımın transfer listesine giren Brezilyalı yıldız, geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 10:42
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Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, bu sezon gösterdiği performansla göz doldurdu.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı

Sarı-lacivertlilerin İngiliz ekibi Manchester United'dan 9.7 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Fred, sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi oldu.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı

Tempolu oyunuyla dikkat çeken 31 yaşındaki yıldız, takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı

Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Fred, 3 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı

Sergilediği grafikle dikkat çeken yıldız isme Arabistan ve ülkesi Brezilya'dan transfer teklifleri olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı

Birçok takımın transfer listesine giren başarılı orta saha, geleceği hakkında net bir duruş sergiledi.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı

Fred, yaptığı açıklamayla Fenerbahçeli taraftarların da yüreğine su serpti.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı

Kayserispor karşılaşmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrılacağı yönünde çıkan haberleri net bir dille yalanladı.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı

"FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Tecrübeli futbolcu, yaptığı paylaşımında; "Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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