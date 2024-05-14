Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli isimleri arasına giren Fred'in son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Takıma büyük katkı veren ve birçok takımın transfer listesine giren Brezilyalı yıldız, geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertlilerin İngiliz ekibi Manchester United'dan 9.7 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Fred, sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi oldu.
Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Fred, 3 gol ve 8 asistlik katkı verdi.
Sergilediği grafikle dikkat çeken yıldız isme Arabistan ve ülkesi Brezilya'dan transfer teklifleri olduğu iddia ediliyor.
Birçok takımın transfer listesine giren başarılı orta saha, geleceği hakkında net bir duruş sergiledi.
Fred, yaptığı açıklamayla Fenerbahçeli taraftarların da yüreğine su serpti.
Kayserispor karşılaşmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrılacağı yönünde çıkan haberleri net bir dille yalanladı.
"FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Tecrübeli futbolcu, yaptığı paylaşımında; "Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Fred'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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