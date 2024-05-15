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Derbiye özel prim
Fenerbahçe'de yönetim, Galatasaray derbisi öncesinde kesenin ağzını açtı. RAMS Park'ta alınacak galibiyete kişi başı 1 milyon TL civarında prim vermeyi planlayan sarı-lacivertliler, bu kararını futbolculara açıklayacak. DF.Bahçe'nin derbiden alacağı galibiyet, hem şampiyonluk iddiasını sürdürme açısından hem de taraftarın gönlünü almak için önemli...
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