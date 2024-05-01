Haydi Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nde Final Four hedefiyle yola devam eden Fenerbahçe Beko, playoff çeyrek final serisi üçüncü karşılaşmasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. Üç galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e kalacağı çeyrek final etabında Fransa'da oynanan 2 karşılaşmadan ilkini Fenerbahçe Beko 95-91 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İkinci karşılaşmada ise Monaco 93- 88'lik skorla galip gelerek durumu 1-1'e getirmişti. Çeyrek final etabının dördüncü maçı 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da yapılacak. Öte yandan sarı- lacivertliler, sakatlığı bulunan Johnathan Motley'le ilgili açıklama yaptı. Yıldız oyuncunun oynayıp oynamayacağına bugün karar verileceği duyuruldu.