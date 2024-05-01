Haberler Fenerbahçe Haydi Fenerbahçe Beko

Haydi Fenerbahçe Beko

Sarı-lacivertliler, 1-1 devam eden çeyrek final serisinde Monaco’yu ağırlayacak. 20.45’teki mücadele, S Sport’tan ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Haydi Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nde Final Four hedefiyle yola devam eden Fenerbahçe Beko, playoff çeyrek final serisi üçüncü karşılaşmasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. Üç galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e kalacağı çeyrek final etabında Fransa'da oynanan 2 karşılaşmadan ilkini Fenerbahçe Beko 95-91 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İkinci karşılaşmada ise Monaco 93- 88'lik skorla galip gelerek durumu 1-1'e getirmişti. Çeyrek final etabının dördüncü maçı 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da yapılacak. Öte yandan sarı- lacivertliler, sakatlığı bulunan Johnathan Motley'le ilgili açıklama yaptı. Yıldız oyuncunun oynayıp oynamayacağına bugün karar verileceği duyuruldu.

G.Saray'dan gurbetçi takviyesi!
F.Bahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservisi
DİĞER
Ünlü popçu meğer Bergüzar Korel'in akrabasıymış...İlk kez öğrenenler şoke oldu
Marjinal ve art niyetli gruplara geçit yok | İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı! Valilik dikkat çeken detayı paylaştı: 40 nokta sıfır başvuru
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!
Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservisi
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!
İstanbul namaz vakitleri (1 Mayıs Çarşamba)
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuzla’da 5 oyuncu ifadeye! Tuzla’da 5 oyuncu ifadeye! 00:31
Diyarbekir galip Diyarbekir galip 00:30
İşte VAR kayıtları İşte VAR kayıtları 00:29
Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek 00:28
Ergin Ataman’a büyük şok Ergin Ataman’a büyük şok 00:28
Nefes kesen maçta kazanan Barcelona Nefes kesen maçta kazanan Barcelona 00:00
Daha Eski
Nefes kesen maçta kazanan Barcelona Nefes kesen maçta kazanan Barcelona 23:59
Bayern Münih ile Real Madrid yenişemedi! Bayern Münih ile Real Madrid yenişemedi! 23:57
Jose Mourinho F.Bahçe'ye! İşte sözleşme detayı Jose Mourinho F.Bahçe'ye! İşte sözleşme detayı 22:35
Canlı yayında flaş iddia! "Timur yeni yönetimde..." Canlı yayında flaş iddia! "Timur yeni yönetimde..." 22:35
Beşiktaş'a Alman hoca! Hasan Arat görüşme yapacak Beşiktaş'a Alman hoca! Hasan Arat görüşme yapacak 22:35
Derbinin VAR kayıtları açıklandı! Al Musrati... Derbinin VAR kayıtları açıklandı! Al Musrati... 22:35