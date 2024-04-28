Haberler Fenerbahçe İrfan de Souza!

İrfan de Souza!

Sarı-lacivertli ekibin ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, tarihi bir sezon yaşıyor. Süper Lig'de 30. maçında 12. kez ağları sarsan yıldız, toplamda ise 18 gole ulaştı. 28 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe'de Alex De Souza'dan beri bu sayıya ulaşan ilk orta saha oldu. F.Bahçe'nin efsane ismi, 2010- 2011 sezonunda 28 golle kırılması güç bir rekora imza atmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İrfan de Souza!
Sarı-lacivertli ekibin ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, tarihi bir sezon yaşıyor. Süper Lig'de 30. maçında 12. kez ağları sarsan yıldız, toplamda ise 18 gole ulaştı. 28 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe'de Alex De Souza'dan beri bu sayıya ulaşan ilk orta saha oldu. F.Bahçe'nin efsane ismi, 2010- 2011 sezonunda 28 golle kırılması güç bir rekora imza atmıştı.
Toroğlu'dan F.Bahçe'de Kartal'a flaş eleştiri!
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart kararı..."
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu’ndan Al-Musrati için olay sözler! Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: “Takımını satıyorsun”
10 bin TL taban maaş yeniden mi belirleniyor? Emekliye Temmuz zammında ipuçları geldi! %35-40 aralığında...
İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı!
Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan F.Bahçe'de Kartal'a flaş eleştiri!
İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan 07:31
İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! 00:16
Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" 00:16
Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması! Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması! 00:16
Serdar Topraktepe: Hakemin kararları... Serdar Topraktepe: Hakemin kararları... 00:16
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... 00:16
Daha Eski
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 00:16
Beşiktaş'ta 9 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş'ta 9 yıl sonra bir ilk! 00:16
F.Bahçe liderin peşinde! F.Bahçe liderin peşinde! 00:16
Derbide kırmızı kararı! İşte o pozisyon Derbide kırmızı kararı! İşte o pozisyon 00:16
Kadıköy'de şoke eden sakatlık! Kadıköy'de şoke eden sakatlık! 00:16
Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi! Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi! 00:16