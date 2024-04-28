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İrfan de Souza!
Sarı-lacivertli ekibin ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, tarihi bir sezon yaşıyor. Süper Lig'de 30. maçında 12. kez ağları sarsan yıldız, toplamda ise 18 gole ulaştı. 28 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe'de Alex De Souza'dan beri bu sayıya ulaşan ilk orta saha oldu. F.Bahçe'nin efsane ismi, 2010- 2011 sezonunda 28 golle kırılması güç bir rekora imza atmıştı.
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