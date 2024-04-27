Fenerbahçe haberleri | Dusan Tadic: Şampiyonluk...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Dusan Tadic, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sırp yıldızın o sözleri:

Kaptanlık önemli değil, kolumda bant olmasa bile aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. Ben takımın liderlerinden biriyim, lider biri olunca en iyisini yapmak durumundasınız. Kırmızı karttan sonra biz de yavaşladık. İkinci golü bulmamız lazımdı, daha güçlü oynamamız lazımdı. 2-1'den sonra biraz gerildik. Taraftarlarımız mutlu ettiğimiz için mutluyuz.

Şampiyonluk yarışında ipler bizim elimizde değil, Galatasaray'ın elinde. Bizim yapmamız gereken şey bu 4 maçı da kazanmaya çalışmak. Rakibimizin de puan kaybetmesini umuyoruz. Onlar da güçlü bir takım. Bizim yapmamız gereken şey sonuna kadar inanmak ve mücadele etmek.