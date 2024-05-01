Fenerbahçe Beko 89-78 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET) (Fenerbahçe Beko - Monaco maç özeti izle) THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko adım adım final-four'a koşuyor. Sarı-lacivertliler, play-off serisi üçüncü maçında Monaco ile karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede Fernando Rocha (Portekiz), Damir Javor (Slovenya) ve Emilio Perez (İspanya) hakem üçlüsü görev yaptı.

FINAL FOUR'A SON 1 KALDI!

Karşılaşmayı 89-78 kazanan Fenerbahçe seride 2-1 öne geçti ve final-four için önemli bir avantajın sahibi oldu.

Fenerbahçe Beko, 3 Mayıs Cuma günü Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçtan galibiyetle ayrılması durumunda 3. galibiyetine ulaşacak ve son 4 takım arasına adını yazdıracak.

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