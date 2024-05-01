Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko 89-78 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET) (Fenerbahçe Beko - Monaco maç özeti izle) THY EuroLeague maçı

Fenerbahçe Beko 89-78 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET) (Fenerbahçe Beko - Monaco maç özeti izle) THY EuroLeague maçı

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinin üçüncü maçında Monaco ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 89-78 galibiyetle ayrılarak seride 2-1 öne geçti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:41 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 22:56
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Fenerbahçe Beko 89-78 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET) (Fenerbahçe Beko - Monaco maç özeti izle) THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko adım adım final-four'a koşuyor. Sarı-lacivertliler, play-off serisi üçüncü maçında Monaco ile karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede Fernando Rocha (Portekiz), Damir Javor (Slovenya) ve Emilio Perez (İspanya) hakem üçlüsü görev yaptı.

FINAL FOUR'A SON 1 KALDI!

Karşılaşmayı 89-78 kazanan Fenerbahçe seride 2-1 öne geçti ve final-four için önemli bir avantajın sahibi oldu.

Fenerbahçe Beko, 3 Mayıs Cuma günü Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçtan galibiyetle ayrılması durumunda 3. galibiyetine ulaşacak ve son 4 takım arasına adını yazdıracak.

PERİYOT SONUÇLARI

İLK PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 19-21 MONACO

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 47-40 MONACO

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 69-58 MONACO

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 89-78 MONACO

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