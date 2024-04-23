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Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı-lacivertliler, bitime 5 hafta kala Galatasaray'ı 4 puan gerisine düştü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 09:32 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 09:35
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Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İki takım, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertlilerin golleri 45+2. dakikada Fred ve 80. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sivas ekibinin gollerini ise 57. dakikada Fode Koita ve 90+4. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 86'ya çıkarırken, Sivasspor puanını 45'e yükseltti.

Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Usta yazar Ahmet Çakar, Sivasspor - Fenerbahçe maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - ŞAMPİYONLUK FENER İÇİN BİTTİ

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu dün gece gasp edilmiştir. Son dakikada uydurma, hatalı ve taraflı bir penaltıyla yarış dışına itilmiştir.

Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bana hiç kimse ama hiç kimse son dakikada verilen penaltının penaltı olduğunu anlatamaz. Adam topa vuruyor, her ne kadar Livakovic'in sağ ayağı, Sivassporlu oyuncunun ayağına temas etse bile bu temastan önce Sivassporlu oyuncu, kendini kalecinin önüne doğru yere bırakıyor.

Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hakem önce devam ettiriyor, dakikalarca VAR hakemi inceliyor, en sonunda hakemi kenara davet ediyor ve penaltı verdiriyor.

Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bir defa VAR daveti yanlış. Çünkü penaltı filan değil. Ayrıca yaşananlar çok acı. Hakem de penaltıyı verirken aslında bunun penaltı olmadığını çok iyi biliyor. Yıllardır söylüyoruz, Türkiye'de anti Fenerbahçe lobisi var.

Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hakem yerli de olsa yabancı da olsa, VAR hakemi nereden olursa olsun sonuçta parçalanan, gasp edilen Fenerbahçe oluyor.

Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe pek tabii ki dün gece kazanmayı hak edecek bir futbol oynamadı. Başta İrfan Can Kahveci olmak üzere birkaç oyuncu dışında hepsi fiyaskoydu. Ama bunların hiçbiri kriter değil.

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