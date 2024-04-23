Ahmet Çakar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bir defa VAR daveti yanlış. Çünkü penaltı filan değil. Ayrıca yaşananlar çok acı. Hakem de penaltıyı verirken aslında bunun penaltı olmadığını çok iyi biliyor. Yıllardır söylüyoruz, Türkiye'de anti Fenerbahçe lobisi var.

Hakem yerli de olsa yabancı da olsa, VAR hakemi nereden olursa olsun sonuçta parçalanan, gasp edilen Fenerbahçe oluyor.