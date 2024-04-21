Fenerbahçe'de Bonucci krizi! İtalyanlar duyurdu
Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci krizi yaşanıyor. Sezon sonuna kadar kiralanan tecrübeli savunmacı, beklenen performansı sergileyemedi. Hazır bir görüntü çizmeyen Bonucci, son oynanan Olympiakos maçında kaçırdığı penaltıyla da hayal kırıklığı yarattı. İtalyan medyası, 36 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'deki son durumu hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Kadıköy'de Olympiakos'a penaltı atışları sonucunda elenmişti.
Son penaltıyı kaçıran Bonucci'ye tepkiler çığ gibi büyürken İtalyan medyasından çok konuşulacak bir iddia geldi.
FENERBAHÇE PENALTILARDA YIKILDI
Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Ülker Stadı'nda normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası lacivertlileri 3-2'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.
TADIC, CENGİZ VE BONUCCI KAÇIRDI
Penaltılarda Yunan ekibinin kalecisi Kostas Tzolakis; Sarı-lacivertli futbolculardan Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtardı.
PENALTIDA SU ŞİŞESİ DETAYI
Penaltı atışlarından önce 21 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri not ettiği su şişesindeki kağıda baktığı objektiflere yansıdı.
LIVAKOVIC 2 PENALTI KURTARDI AMA...
Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic de Youssef El-Arabi ve Rodinel penaltılarında gole izin vermemişti.
ŞOK BONUCCI MANŞETİ!
Özellikle Fenerbahçe'nin kullandığı son penaltıda Bonucci'nin golü bulamaması büyük tartışmaları beraberinde getirmiş, tecrübeli yıldız eleştirilmişti. İtalyan medyası da Bonucci'yle alakalı çok dikkat çeken bir haber yayınladı.
'F.BAHÇE'YE KONFERANS LİGİ'NE MAL OLAN HATA'
Sabah'ın derlediği habere göre; Corriere dello Sport'un bugünkü 'Bonucci krizi: Türkiye'de kaçırılan penaltı emekliliği yaklaştırıyor' haberinde şu ifadeler kullanıldı; 'Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'ne mal olan hatanın ardından taraftarlardan eleştiri yağmuru: Eski Juve oyuncusu için talihsiz bir sezon'
'BONUCCI İÇİN GİDEREK BÜYÜYEN BİR KABUS'
11 metre uzunluğunda bir kabus. Sosyal medya üzerinden yağan eleştiri yağmuruyla giderek büyüyen bir kabus. Birkaç dakika içinde Leonardo Bonucci'nin Konferans Ligi gecesi çok acı bir hal aldı.
Kaseti geriye saralım: Juventus'un eski kaptanı Ocak ayından bu yana Fenerbahçe'de oynuyor ve sarı-lacivertliler çeyrek finalde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Yunanlılar ilk ayağı 3-2 kazanmıştı; dolayısıyla yarı finale çıkmak için iki gol farkla galibiyet gerekiyordu. Türklerin geri dönüşü yarı yarıya başarılı oldu: Kahveci'nin golü iki maçın toplam skorunu yeniden dengeye getirdi, uzatmalar hikayeyi değiştirmedi ve kimin geçeceğine penaltı atışları karar verdi.
'FENERBAHÇE'Yİ YARIŞTA TUTMAK BONUCCI'YE KALMIŞTI'
Bonucci uzatmaların 122. dakikasında tek bir görevle sahaya girdi: Fenerbahçe'nin beşinci penaltısını atmak. Klasik bir "ya varsın ya yoksun" durumuydu çünkü İstanbul ekibi, Tadic ve eski Roma oyuncusu Cengiz Ünder'in hatalarının ardından 3-2 gerideydi. Kısacası, Fenerbahçe'yi yarışta tutmak Bonucci'ye kalmıştı. Leo sağ ayaklı çözümü seçiyor ancak Yunan kaleci Tzolakis hala süper kahraman rolünü oynuyor ve gecenin beş şutundan üçüncüsünü etkisiz hale getiriyor.
'BİZİ ÖLDÜRDÜN, EVİNE DÖN'
Olympiakos zafer ve yarı finalde; Fenerbahçe ve Bonucci cehennemde . Sosyal medya eski Juventus oyuncusunu affetmedi ve Türk taraftarların yorumları zehirli iğnelerdi. Yorumlardan küçük bir özet: 'Ama CR7 ile antrenman yapmadınız mı?', '2 milyon euro'ya altı ay ve o da penaltıyı kaçırıyor...'. 'Bizi öldürdün. Evine dön.', 'Sen yaşlı bir oyuncusun'.
'YA HAZİRAN AYINDA EMEKLİ OLURSA?'
'İtalyan savunma oyuncusu için bu, Juventus'tan fırtınalı bir şekilde ayrılmasıyla başlayan gerçekten talihsiz bir sezonun bir başka bölümü. Merkez defans oyuncusu artık Allegri'nin teknik projesinin bir parçası değildi ve bu nedenle yaz aylarında kadro dışı bırakıldı ve dolayısıyla piyasaya sürüldü.
Oyuncunun Continassa'ya karşı açtığı bir itibar zedelenmesi davası ile karşı karşıya gelmiştik. Leo daha sonra geri adım atacak ve yasal işlemlerden vazgeçecekti. Bonucci daha sonra Almanya'nın yükselen kulüplerinden Union Berlin'de kendine bir yuva buldu ancak geçen yılki sonuçları tekrarlayamadı.
Takım krizde ve Leo kenarda: 10 maç, bir gol ve 723 dakika sahada kaldı. Ocak ayında veda ve Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonasına çağrılma umudunu yeniden canlandırmak ve canlı tutmak için yaptığı seçim. Ancak, durum değişmedi, tam tersine: Türkiye'de şu ana kadar 10 maça çıktı ve 386 dakika sahada kaldı. Şimdi, kaçırılan penaltı ve sosyal medyadaki zehirli yorumlar. Ya Haziran ayında bir emeklilik kararı olursa?'
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