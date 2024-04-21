Fenerbahçe'de Bonucci krizi! İtalyanlar duyurdu

Kaseti geriye saralım: Juventus'un eski kaptanı Ocak ayından bu yana Fenerbahçe'de oynuyor ve sarı-lacivertliler çeyrek finalde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Yunanlılar ilk ayağı 3-2 kazanmıştı; dolayısıyla yarı finale çıkmak için iki gol farkla galibiyet gerekiyordu. Türklerin geri dönüşü yarı yarıya başarılı oldu: Kahveci'nin golü iki maçın toplam skorunu yeniden dengeye getirdi, uzatmalar hikayeyi değiştirmedi ve kimin geçeceğine penaltı atışları karar verdi.

'FENERBAHÇE'Yİ YARIŞTA TUTMAK BONUCCI'YE KALMIŞTI'

Bonucci uzatmaların 122. dakikasında tek bir görevle sahaya girdi: Fenerbahçe'nin beşinci penaltısını atmak. Klasik bir "ya varsın ya yoksun" durumuydu çünkü İstanbul ekibi, Tadic ve eski Roma oyuncusu Cengiz Ünder'in hatalarının ardından 3-2 gerideydi. Kısacası, Fenerbahçe'yi yarışta tutmak Bonucci'ye kalmıştı. Leo sağ ayaklı çözümü seçiyor ancak Yunan kaleci Tzolakis hala süper kahraman rolünü oynuyor ve gecenin beş şutundan üçüncüsünü etkisiz hale getiriyor.

