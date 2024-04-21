FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Fred zirvesi! İsmail Kartal...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'a penaltılar sonucu elenerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de Fred'in oyundan çıkarken teknik direktör İsmail Kartal'a verdiği tepki gündem olmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Samandıra'da öğrencisiyle özel bir toplantı gerçekleştirdi. İşte konuşulanlar... (FB spor haberi)
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Fred'in yerine giren Zajc bekleneni veremezken Brezilyalı oyuncunun çıkışta hocasına 'neden çıkarıyorsun?' sorusu ise akıllara kazındı.
Yıldız orta sahanın bu duruma anlam verememesi Samandıra'ya kadar uzandı.
Sabah'ın haberine göre; Fred, İsmail Kartal ile özel bir görüşme yapmak için hocasının kapısını çaldı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Sambacı'yı sıcak karşılayıp sebeplerini tek tek anlatırken oyuncusunun da gönlünü aldı.
"Benim tek amacım seni korumaktı" dediği öğrenilen İsmail Kartal, şu sözlerle de Fred'i kendine getirdi:
'YAZILANLARA BAKMA!'
"Önümüzde çok kritik maçlar var ve sen de kritik bir sakatlıktan çıktın. Olympiakos maçında sana daha fazla yüklenseydik sakatlığın yeniden ortaya çıkabilirdi.
Sana karşı asla bir ön yargım yok ve senin sağlığını düşündüm. Yazılanlara sakın bakma. Kalan 6 haftada senden şampiyonluk performansı bekliyorum ve bu yüzden de sağlıklı kalman için bu hamleyi yaptım."
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