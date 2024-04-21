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FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Fred zirvesi! İsmail Kartal...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'a penaltılar sonucu elenerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de Fred'in oyundan çıkarken teknik direktör İsmail Kartal'a verdiği tepki gündem olmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Samandıra'da öğrencisiyle özel bir toplantı gerçekleştirdi. İşte konuşulanlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 09:26
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Fred zirvesi! İsmail Kartal...

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Fred zirvesi! İsmail Kartal...

Sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma dakikalarını 1-0 önde tamamladığı maçta rakibine penaltılar sonucu 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Fred zirvesi! İsmail Kartal...

Konferans Ligi'nde çeyrek final gibi kritik bir karşılaşmada Olympiakos'a karşı Fred'i oyundan alan İsmail Kartal büyük tepki çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Fred zirvesi! İsmail Kartal...

Fred'in yerine giren Zajc bekleneni veremezken Brezilyalı oyuncunun çıkışta hocasına 'neden çıkarıyorsun?' sorusu ise akıllara kazındı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Fred zirvesi! İsmail Kartal...

Yıldız orta sahanın bu duruma anlam verememesi Samandıra'ya kadar uzandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Fred zirvesi! İsmail Kartal...

Sabah'ın haberine göre; Fred, İsmail Kartal ile özel bir görüşme yapmak için hocasının kapısını çaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Fred zirvesi! İsmail Kartal...

62 yaşındaki çalıştırıcı, Sambacı'yı sıcak karşılayıp sebeplerini tek tek anlatırken oyuncusunun da gönlünü aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Fred zirvesi! İsmail Kartal...

"Benim tek amacım seni korumaktı" dediği öğrenilen İsmail Kartal, şu sözlerle de Fred'i kendine getirdi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Fred zirvesi! İsmail Kartal...

'YAZILANLARA BAKMA!'

"Önümüzde çok kritik maçlar var ve sen de kritik bir sakatlıktan çıktın. Olympiakos maçında sana daha fazla yüklenseydik sakatlığın yeniden ortaya çıkabilirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da Fred zirvesi! İsmail Kartal...

Sana karşı asla bir ön yargım yok ve senin sağlığını düşündüm. Yazılanlara sakın bakma. Kalan 6 haftada senden şampiyonluk performansı bekliyorum ve bu yüzden de sağlıklı kalman için bu hamleyi yaptım."

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