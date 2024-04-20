FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde sürprizi! İtalyan devi teklif yapacak
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, Olympiakos ile oynanan ilk maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçirdi. Bireysel çalışmalarına başlayan ve bir an önce sahalara dönmek isteyen genç oyuncu ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan devinin transferde devreye girdiği ve tekfi hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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"LİG BİTMEDEN DÖNEBİLİR"
"Biz de beklenenden daha erken aramıza dönebileceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden dönebilir." ifadelerini kullandı.
OOSTERWOLDE'YE ROMA KANCASI!
Takvim'in haberine göre bireysel çalışmalara başlayan genç yıldızı İtalyan ekibi Roma yakından takip ediyor.
İtalya Ligi'nin köklü ekibi, Oosterwolde'nin sakatlığı öncesi Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmayı planlıyordu.
Ancak sakatlık sonrası geri adım attılar. Roma, Oosterwolde'nin tahmin edilenden daha kısa bir süre içinde sahalara dönmesi durumunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak.
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