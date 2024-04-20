FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde sürprizi! İtalyan devi teklif yapacak

"LİG BİTMEDEN DÖNEBİLİR"

Teknik direktör İsmail Kartal Oosterwolde ile ilgili yaptığı açıklamada, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi durumda. Çok güçlü bir kas yapısı var, çalışmayı seven ve kendine iyi bakan bir futbolcu."