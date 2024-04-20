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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde sürprizi! İtalyan devi teklif yapacak

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, Olympiakos ile oynanan ilk maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçirdi. Bireysel çalışmalarına başlayan ve bir an önce sahalara dönmek isteyen genç oyuncu ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan devinin transferde devreye girdiği ve tekfi hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 12:20
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde sürprizi! İtalyan devi teklif yapacak

Olympiakos maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jayden Oosterwolde hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde sürprizi! İtalyan devi teklif yapacak

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ilk maçta sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu, başarılı bir operasyon geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde sürprizi! İtalyan devi teklif yapacak

"LİG BİTMEDEN DÖNEBİLİR"
Teknik direktör İsmail Kartal Oosterwolde ile ilgili yaptığı açıklamada, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi durumda. Çok güçlü bir kas yapısı var, çalışmayı seven ve kendine iyi bakan bir futbolcu."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde sürprizi! İtalyan devi teklif yapacak

"Biz de beklenenden daha erken aramıza dönebileceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden dönebilir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde sürprizi! İtalyan devi teklif yapacak

OOSTERWOLDE'YE ROMA KANCASI!
Takvim'in haberine göre bireysel çalışmalara başlayan genç yıldızı İtalyan ekibi Roma yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Oosterwolde sürprizi! İtalyan devi teklif yapacak

İtalya Ligi'nin köklü ekibi, Oosterwolde'nin sakatlığı öncesi Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmayı planlıyordu.

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