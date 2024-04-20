Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Ardından Olympiakos maçı öncesine denk geldiği için Süper Kupa maçına U19 ile çıkan ve Icardi'nin attığı golün ardından sahadan çekilen Fenerbahçe, kupayı ezeli rakibine sundu.

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos karşısına dinlenmiş bir şekilde çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yine de bazı as oyuncularını kenarda oturtmayı tercih etti.