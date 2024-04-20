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Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Üzücü bir sonuç alan sarı-lacivertlilerde iki yıldız için şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Performanslarıyla beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü hakkında gündem yaratan iddia ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 13:12
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Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Ligde yakaladığı galibiyet serisiyle rekor kıran sarı lacivertlilerde, sakatlık sorunu yaşanmasıyla takımın performansı geriye gitti.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Özellikle orta sahada Fred'in sakatlanmasının ardından puan kayıpları başlarken liderlik de Galatasaray'a kaptırıldı. Hal böyle olunca 'takımı İsmail Kartal değil, futbolcular taşıyor' yorumları yapılmaya başlandı.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Ligde Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Sarı lacivertliler, Ankaragücü ile karşılaştığı maçta sahadan 3-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Ardından Olympiakos maçı öncesine denk geldiği için Süper Kupa maçına U19 ile çıkan ve Icardi'nin attığı golün ardından sahadan çekilen Fenerbahçe, kupayı ezeli rakibine sundu.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos karşısına dinlenmiş bir şekilde çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yine de bazı as oyuncularını kenarda oturtmayı tercih etti.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Maçın 3-0'a gelmesinin ardından yapılan değişiklikler skoru 3-2'ye getirirken tur umudu Kadıköy'e bırakıldı.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Kadıköy'de sahaya tam kadro çıkan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile golü erken bulsa da devamı gelmedi. Özellikle maç içinde Dzeko, Fred ve İrfan Can'ın oyundan alınması tribünlerden tepki gördü.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Nitekim penaltı atışları sonrası Avrupa'ya da veda gelirken, sarı lacivertlilerin elinde yalnızca Süper Lig hedefi kaldı.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

2 YILDIZ İÇİN ŞOKE EDEN İDDİA!
Sezon başında Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli ile gelen Cengiz Ünder, sakatlık sorunları ile boğuştu.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Fiziken iyi durumdayken gösterdiği performansla beğeni toplayan Cengiz, ardından yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü sahalara dönemedi.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Olympiakos karşılaşmasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Cengiz, gösterdiği performansla eleştiri aldı.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Devre arasında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü de beklenen performansın uzağında bir görüntü çizdi.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

Olympiakos ile oynanan ilk maçta yaptığı hatalarla gollere sebep olan Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçeli 2 yıldız için şok iddia! 'Gece hayatına daldılar'

GECE HAYATINA DALDILAR!
Yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'da gece hayatına daldıkları iddia edildi.

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