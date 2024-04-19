TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yeniden Anthony Martial!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda Kanarya'nın daha önce de gündemine aldığı Anthony Martial için yeniden kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...
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İKİNCİ GÖRÜŞME MAYISTA
Yapılacak bu görüşmede Martial'in şartları öğrenilecek ve Fenerbahçe'nin projelerinden bahsedilecek.
Mayıs ayında da taraflar ikinci kez bir araya gelecek. Manchester United'a 2015'te 60 milyon euro bedelle gelen Martial, beklentilerin çok uzağında kalmış ve 2022 ocak ayında da Sevilla'ya kiralanmıştı.
Menajer Erik Ten Hag tarafından kadroda düşünülmeyen Martial'i İngiliz ekibi West Ham da istiyor.
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