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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yeniden Anthony Martial!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda Kanarya'nın daha önce de gündemine aldığı Anthony Martial için yeniden kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yeniden Anthony Martial!

Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yeniden Anthony Martial!

Öncelik ise forvet bölgesi... Nedeni de; Edin Dzeko'ya Al Hilal'den Michy Batshuayi'ye de İngiltere'den taliplerin olması...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yeniden Anthony Martial!

İki oyuncudan biri ayrılırsa ilk hedef; Anthony Martial. Manchester United'dan sezon sonunda ayrılacak olan Fransız golcünün menajeriyle önümüzdeki hafta ilk görüşme gerçekleştirilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yeniden Anthony Martial!

İKİNCİ GÖRÜŞME MAYISTA

Yapılacak bu görüşmede Martial'in şartları öğrenilecek ve Fenerbahçe'nin projelerinden bahsedilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yeniden Anthony Martial!

Mayıs ayında da taraflar ikinci kez bir araya gelecek. Manchester United'a 2015'te 60 milyon euro bedelle gelen Martial, beklentilerin çok uzağında kalmış ve 2022 ocak ayında da Sevilla'ya kiralanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yeniden Anthony Martial!

Menajer Erik Ten Hag tarafından kadroda düşünülmeyen Martial'i İngiliz ekibi West Ham da istiyor.

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