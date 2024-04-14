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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Rade Krunic sözleri!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 21:43 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 21:44
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Rade Krunic sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İlk yarı oynadığımız futbol bize yakışmadı. Rakibimiz de maça çok iyi hazırlanmış. Biz istediklerimizi yapamadık, rakibimiz de izin vermedi. Devre arasında yaptığımız değişiklik ve oyuncuların silkelenmesi için konuştuk. İkinci yarı biraz kendimiz gibi oynamaya başladık. Daha farklı da kazanabilirdik, çok net pozisyonlarımız var. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attık bugün. 3 günde bir maç yapıyoruz, uzun zamandır bu kadar istediklerimizden uzak bir maç oynamamıştık. Karagümrük iyi bir takım, Tolunay Kafkas'ı tebrik ediyorum. Bizi gerçekten çok zorladılar."

"Kadın basketbol takımımız şampiyon olmuş. Onları da tebrik ediyorum, hayırlı olsun."

"KRUNIC BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

"Szymanski cezalı, Mert Hakan sakat. Biz de orada Krunic'i kullandık. Bir gol kaçırdı ve demoralize oldu. Krunic bizim için değerli bir oyuncu."

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