Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! Transfer...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları şimdiden başlarken listeye genç oyuncular eklendi. İşte sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan ve İstanbul'a getirdiği o isim... FB SPOR HABERLERİ
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Takvim'de yer alan haberde 6 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcu son olarak U23 milli takımı olmak üzere tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.
Kısa süre içinde resmi sözleşme imzalayacak olan Fildişili futbolcu öncelikle Sarı-lacivertliler'in alt yaş kategorilerinde forma giyecek.
Djire performansının beğenilmesi durumunda yeni sezon çalışmaları öncesi A takıma dahil edilecek.
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