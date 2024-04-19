Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! Transfer...

Takvim'de yer alan haberde 6 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcu son olarak U23 milli takımı olmak üzere tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Fildişi futbolunun en büyük potansiyellerinden biri olarak gösterilen Djire ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin bu konuda hızlı adımlar atarak transferi bitirdiği belirlendi.