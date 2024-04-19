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Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! Transfer...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları şimdiden başlarken listeye genç oyuncular eklendi. İşte sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan ve İstanbul'a getirdiği o isim... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! Transfer...

Son dönemde altyapıya çok önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, 2006 doğumlu Fildişili orta saha Abdoulaye Djire'yi İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! Transfer...

Takvim'de yer alan haberde 6 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcu son olarak U23 milli takımı olmak üzere tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! Transfer...

Fildişi futbolunun en büyük potansiyellerinden biri olarak gösterilen Djire ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin bu konuda hızlı adımlar atarak transferi bitirdiği belirlendi.

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