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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Alagöz'ü tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holdingi tebrik etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Alagöz'ü tebrik etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında basketbol topu ve Türk bayrağı emojilerine de yer verdi.

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