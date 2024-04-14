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Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya 2. yarıda geri döndü!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü geriye düştüğü karşılaşmada Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin (p) golleriyle 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 21:09
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Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya 2. yarıda geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada penaltıdan Michy Batsuayi'den geldi.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü 45. dakikada Can Keleş kaydetti.

Fatih Karagümrük'te Ryan Mendes ve Valentin Eysseric kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe aldığı galibiyetle puanını 85'e yükseltti ve liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.

F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Levent Mercan, sol kanatta rakiplerinden sıyrıldıktan sonra son çizgiye indi ve altıpas içerisine pasını çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Rohden'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

29'uncu dakikada Güven'in pasıyla ceza sahasını cepheden gören bir noktada topla buluşan Rohden'in vuruşunda meşin yuvarlağı Livakovic kurtardı.

31'inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Dzeko'nun pasıyla Krunic kendi yarı sahasından topla birlikte kat ederek rakip ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sirigu kurtardı.

32'nci dakikada sağ kanattan Eysseric'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Güven Yalçın kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içerisine giren Güven, kaleciyi geçmek isterken Livakovic, son anda ayağıyla yaptığı müdahale sonrasında net gol pozisyonunu önledi.

40'ıncı dakikada ani gelişen Karagümrük atağında Rohden'in pasıyla kendi yarı alanından topla birlikte kat ederek rakip sahaya giren Can Keleş'in kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşta köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Livakovic uçarak kornere çeldi.

F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

49'uncu dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan organize gelişen atakta Dzeko pasını Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncu ise bekletmeden pasını ceza sahası yayının gerisindeki Fred'e verdi. Fred'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko'nun meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin kapattığı köşeden filelerle buluştu: 1-1.

57'nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Osayi-Samuel, Rohden'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi ancak oyun durunca VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu ekranda izledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu izledikten penaltı noktasını gösterdi.

57'nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-2.

69'uncu dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Batshuayi'nin çapraz pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sirigu kapattığı köşeden kurtardı.

77'nci dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Rakip yarı alanda kaptırdığı topun ardından Fred'e arkadan ayağıyla müdahale eden Ryan Mendes, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

86'ncı dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci şut çekmek isterken Eysseric'in yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu önce penaltı noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izleyerek penaltıyı iptal etti.

90+7'nci dakikada Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu ceza sahası içinde yerde kalan Eysseric'e aldatmaya yönelik hareketi sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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