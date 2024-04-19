TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe o rakama bırakacak
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'nın o rakama futbolcunun Arsenal'a transferine onay vereceği öğrenildi. İşte detaylar...
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Aston Villa, Newcastle United ve Napoli gibi takımların da yakından takip ettiği Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk bonservis beklentisi var.
Yönetim, bu miktarın altında gelecek olan teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.
Ancak Ferdi, ne olursa olsun sezon sonunda takımdan ayrılacak. 2018'de NEC Nijmegen'den 1 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi'nin şu anki değeri 20 milyon euro.
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