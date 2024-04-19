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TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe o rakama bırakacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'nın o rakama futbolcunun Arsenal'a transferine onay vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe o rakama bırakacak

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda yuvadan uçacak...

TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe o rakama bırakacak

Milli oyuncunun yeni adresinin ise İngiltere olması bekleniyor. Çünkü Premier Lig devi Arsenal, 24 yaşındaki sol bek için resmi girişimlere başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe o rakama bırakacak

Ada temsilcisinin yetkilileri; önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelip Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Resmi teklifin ise sezon sonunda yapılacağı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe o rakama bırakacak

Aston Villa, Newcastle United ve Napoli gibi takımların da yakından takip ettiği Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk bonservis beklentisi var.

TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe o rakama bırakacak

Yönetim, bu miktarın altında gelecek olan teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe o rakama bırakacak

Ancak Ferdi, ne olursa olsun sezon sonunda takımdan ayrılacak. 2018'de NEC Nijmegen'den 1 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi'nin şu anki değeri 20 milyon euro.

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