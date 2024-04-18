Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI TV 8 CANLI ŞİFRESİZ İZLE

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI TV 8 CANLI ŞİFRESİZ İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, çeyrek final rövanş maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Olympiakos maçını Tobias Stieler yönetecek. Kritik mücadele TV 8 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İlk maçta 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarının desteği ile müsabakadan galip ayrılmak ve adını yarı finale yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde birçok detay merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 09:26 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 09:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI TV 8 CANLI ŞİFRESİZ İZLE

Fenerbahçe - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Olympiakos, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Müsabaka TV 8'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Becao, Osayi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI

FENERBAHÇE'DE SON DURUM!

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenmişti. Bu galibiyet ile moral bulan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan isimlerin son durumları merak konusu oldu. Fenerbahçe'de Djiku ve Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı. İki isim de görev verilmesi halinde Olympiakos maçında süre alabilecek. İlk maçta sakatlanarak sahadan sedye ile çıkan Jayden Oosterwolde bir süre sahalardan uzak kalacak. Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in durumları belirsizliğini koruyor. Serdar Aziz, Serdar Dursun, Luan Peres ve Mert Müldür ise Avrupa kadrosunda yer almıyor.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI

GÖZLER BATSHUAYI'DE!

Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Batshuayi, bu sezon Avrupa maçlarında ortaya koyduğu performansla en dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Batshuayi bu sezon elemeler dahil Avrupa'da çıktığı 12 maçta 6 gol 2 asist üretti.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçta Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye tur için iki fark ve üstünde alınan bir galibiyet yetecek. Fenerbahçe tek farklı galibiyet alması durumunda maç uzatmalara gidecek. Her türlü Olympiakos galibiyeti veya beraberlik Fenerbahçe'yi kupa dışına itecek.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maçlar! Neler oldu neler: Gözler Arda Güler'deydi...
Son dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! DHKP-C'nin sorumlularından Fehmi Oral Meşe yakalandı
F.Bahçe yarı final aşkına! İşte Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i
G.Saray'a Çek bir stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Özel görüştüler! Kartal Livakovic'e bunları söyledi
F.Bahçe yarı final aşkına! İşte Kartal'ın Olympiakos maçı 11'i
Resmi Gazete'de bugün 18 Nisan 2024
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2024? | BİLSEM 1, 2, 3. sınıf sınav sonuçları sorgula
TV 8 CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Nisan bugün kimin maçı var? 08:46
Tarihi maçta kazanan R. Madrid Tarihi maçta kazanan R. Madrid 00:54
Bayern Münih yarı finalde! Bayern Münih yarı finalde! 00:09
G.Saray'dan yılın transferi! G.Saray'dan yılın transferi! 23:30
İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! 23:26
Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe... Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe... 23:26
Daha Eski
Özbek'ten çarpıcı açıklama! "Pis bir oyun oynamaya..." Özbek'ten çarpıcı açıklama! "Pis bir oyun oynamaya..." 23:26
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 23:26
Son durumları belli oldu! A.Gücü maçında... Son durumları belli oldu! A.Gücü maçında... 23:26
G.Saray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak G.Saray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak 23:26
Juve ile nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı Juve ile nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı 23:26
F.Bahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! F.Bahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! 23:26